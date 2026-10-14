Anuncian el resultado de la operación de Laura Bozzo: “De esta momia no se libran”

De último momento la propia conductora dijo presente en las redes sociales para indicar cuál es su estado de salud. Tras presentar complicaciones severas, fue internada en un hospital de Acapulco, intervenida quirúrgicamente y parece que dicho procedimiento resultó de manera satisfactoria. Esto se sabe de Laura Bozzo, quien tiene 75 años de edad.

Ventaneando | Programa completo 14 de octubre de 2026

¿Qué dijo Laura Bozzo tras ser internada en el hospital?

El día martes 13 de octubre se reportaba que la conocida personaje de televisión había sido internada en un hospital de Acapulco, tras presentar severos dolores abdominales. Ante eso, se confirmó que tuvo que ser operada. Pero hace unas horas la famosa comunicó que se encuentra bien y también dijo que no se desharían fácilmente de ella, haciendo alusión a distintas noticias que han circulados en meses pasados acerca de su supuesto fallecimiento.

“Muchas gracias por las muestras de cariño del público que quiero tanto. Quiero que sepan que estoy bien, que estoy tranquila en familia y con los mejores doctores de Acapulco. De esta momia no se libran”, mensaje compartido por Laura Bozzo en su cuenta de Instagram este 14 de octubre de 2026.

Con esto bajó el estado de alerta generado un día antes, entendiéndose que su estado de salud era crítico. Sin embargo, un comunicado donde se incluye su característico humor, dejó tranquilos a sus fanáticos, que se preocuparon de lo vivido en Acapulco… sitio donde vive desde hace unos años. Por eso, se espera algún regreso al medio en breve, después de recuperarse de la operación.

¿Por qué operaron de emergencia a Laura Bozzo?

La reconocida Laura Bozzo presentó dolores abdominales demasiado fuertes, razón por la que terminó en el Hospital IMSS-Bienestar de El Quemado. Ya presentaba deshidratación severa y obstrucción intestinal. Justamente en las revisiones le encontraron una úlcera en el intestino delgado, razón por la que tuvo que ser operada de inmediato.

Esta información la compartió quien funge como su asistente, por eso se estaba a la espera de su mensaje de actualización. Con dicho comentario compartido, se espera una recuperación positiva y con la expectativa de que la nacida en Perú siga generando polémica… fiel a su estilo.