¿Tu ropa negra pierde color al lavarla? Evita estos 5 errores que desgastan las prendas y las dejan desteñidas

Si tu ropa negra pierde color al lavarla, es posible que estés cometiendo errores relacionados con la temperatura del agua, el uso de detergente, la fricción entre las prendas o la exposición al sol. Para evitar que las telas se desgasten y queden desteñidas, conviene lavar las piezas del revés, utilizar agua fría o templada cuando la etiqueta lo permita y elegir un ciclo suave.

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El deterioro también depende del tipo de tejido, de la calidad del teñido y de la frecuencia de uso. Aunque no es posible impedir por completo la pérdida de color con el paso del tiempo, sí se pueden reducir los factores que aceleran el desgaste.

Las recomendaciones de conservación textil de instituciones como el Canadian Conservation Institute, especializado en preservar objetos y materiales, destacan la importancia de controlar la fricción, la luz y las condiciones de limpieza para proteger los textiles. Estos son los errores que debes evitar.

¿Cuáles son los 5 errores que hacen que la ropa negra pierda color?

Algunos hábitos cotidianos pueden acelerar el desgaste de las prendas oscuras. Estos son 5 errores que conviene evitar:



Lavar con agua demasiado caliente: las temperaturas elevadas pueden favorecer la pérdida de color y el deterioro de ciertas fibras. Revisa la etiqueta y opta por agua fría cuando sea compatible con el tejido y el nivel de suciedad. Mezclar la ropa negra con prendas de otros colores: además de facilitar la transferencia de tintes, lavar piezas de tejidos muy distintos puede aumentar la fricción. Separa las prendas oscuras y procura agruparlas por tipo de tejido y necesidades de lavado. Usar demasiado detergente: una dosis excesiva puede dejar residuos en la tela. Sigue las indicaciones del producto y ajusta la cantidad al volumen de ropa, la suciedad y la dureza del agua. Elegir ciclos de lavado muy intensos: el movimiento constante y el roce pueden desgastar la superficie de las fibras. Utiliza un programa suave cuando la etiqueta lo permita y evita llenar demasiado el tambor. Secar las prendas bajo el sol directo: la radiación ultravioleta puede contribuir a degradar algunos colorantes textiles. Siempre que sea posible, seca la ropa negra a la sombra y en un lugar ventilado.

¿Cómo lavar la ropa negra para conservar el color por más tiempo?

Además de evitar esos errores, hay medidas sencillas que ayudan a mantener la apariencia de las prendas oscuras.



Dales la vuelta antes de lavarlas: reduce la exposición de la superficie visible al roce con otras prendas y con el tambor.

reduce la exposición de la superficie visible al roce con otras prendas y con el tambor. Cierra cremalleras y abrocha botones: ayuda a evitar enganches y fricción innecesaria.

ayuda a evitar enganches y fricción innecesaria. Elige un detergente adecuado: utiliza uno apto para ropa de color y sigue las instrucciones del fabricante.

utiliza uno apto para ropa de color y sigue las instrucciones del fabricante. Evita el lavado innecesario: si la prenda no está sucia ni tiene olores, ventilarla puede ser suficiente en algunos casos, según su uso y composición.

si la prenda no está sucia ni tiene olores, ventilarla puede ser suficiente en algunos casos, según su uso y composición. No recurras a remedios caseros sin comprobar su compatibilidad: agregar sal, vinagre u otros ingredientes no garantiza que el color se recupere y podría afectar ciertos tejidos o acabados.

La guía de cuidado de prendas de The Woolmark Company, organización dedicada a la lana y a sus productos textiles, también subraya la importancia de seguir las instrucciones específicas de lavado según la fibra. En definitiva, revisar las etiquetas es una de las medidas más fiables para conservar la ropa negra.