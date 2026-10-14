Medalla Femenil en Exatlón México: Ella se lleva la victoria HOY 14 de octubre de 2026

Este miércoles 14 de octubre en Exatlón México, las mujeres del Equipo Azul y el Equipo Rojo se enfrentan a una competencia que pondrá a prueba todas sus habilidades para conseguir la codiciada Medalla Femenil. Recordemos que deberán ser rápidas, ágiles y tener una puntería certera para ganar la prueba y hacer el mejor tiempo posible. Por ahora, no se sabe con certeza quién fue la Atleta que logró superar la prueba y llevarse la medalla. Es por eso que, si no te quieres perder detalle, no te olvides de sintonizar Exatlón México a las 6:30 pm por Azteca UNO o a través del sitio web dando clic aquí.

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¿Quién ganó la Medalla Femenil hoy en Exatlón México?

Hasta hoy en la noche, podremos descubrir quién fue la ganadora de la Medalla Femenil de Exatlón México. Es por eso que no te puedes perder Exatlón México por Azteca UNO.

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¿Qué pasa hoy en Exatlón México?

La competencia se pondrá intensa, pues en esta octava semana de Exatlón México, los hombres están en riesgo. Los equipos hoy se enfrentarán al duelo por la Supervivencia I. Ambos equipos tendrán la posibilidad de mandar a uno de los Atletas del equipo contrario al domingo de eliminación al ganar la competencia.

¿Quién ganó el Duelo por la Supervivencia I?

Al igual que el nombre de la ganadora de la Medalla Femenil, se desconoce qué equipo ganó el primer Duelo por la Supervivencia. Si te quieres enterar de todo, no te pierdas el capítulo de hoy de Exatlón México.