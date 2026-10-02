Mantener las hornillas y rejillas de la estufa, así como el resto de la cocina impecable puede convertirse en una de las tareas más pesadas del hogar, especialmente cuando la grasa y el cochambre se acumulan debido al calor diario.

El error más común es intentar remover la grasa de inmediato tallando con fibras metálicas gruesas, lo que solo deforma el metal, raya los acabados y agota tu energía innecesariamente.

Para desengrasar la estufa sin esfuerzo, el secreto infalible de los expertos en limpieza radica en el uso de la química a tu favor mediante la técnica del ablandamiento.

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3 pasos para limpiar y desengrasar tu estufa sin esfuerzo

Retiro y remojo térmico

Asegúrate de que la estufa esté completamente fría y retira todas las rejillas, tapas y hornillas desmontables. Colócalas dentro del fregadero tapado o en un recipiente plástico amplio.

Vierte abundante agua hirviendo o muy caliente sobre las piezas hasta cubrirlas por completo. El choque térmico del agua caliente comenzará a derretir la grasa sólida y los aceites pegados de manera inmediata.

Desengrasar la estufa: 3 pasos para limpiar hornillas y rejillas sin esfuerzo|Pexels: Liliana Drew

Aplicación de la pasta efervescente activa

Retira un poco el exceso de agua, dejando las piezas húmedas. Espolvorea generosamente una taza de bicarbonato de sodio sobre todas las superficies grasosas y luego rocía media taza de vinagre blanco.

La mezcla generará una intensa reacción efervescente. Deja reposar la fórmula durante un mínimo de 30 a 60 minutos. Este tiempo es crucial para que los activos penetren y levanten la costura de cochambre sin que tengas que intervenir.

Desengrasar la estufa: 3 pasos para limpiar hornillas y rejillas sin esfuerzo|STEPHANE FABRICE BASSANGUE

Enjuague y secado preventivo

Pasado el tiempo de reposo, notarás que la grasa se ha transformado en una pasta suave. Toma una esponja de cocina suave o un cepillo de cerdas semiduras untado con un poco de jabón líquido para trastes y pásalo suavemente por la superficie.

La suciedad se desprenderá con una sola pasada. Enjuaga con agua limpia para eliminar cualquier residuo de bicarbonato y seca perfectamente cada pieza con un paño de microfibra antes de volver a armar tu estufa, evitando así la oxidación.