Esto es TODO lo que se sabe del caso de la influencer mexicana que habría acabado con la vida de sus hijos y su pareja

En las últimas horas el caso de la influencer Cindy Tamez le ha dado la vuelta a todo México pues se trata de uno de los hechos más estremecedores, ya que esta fue encontrada sin vida junto a su esposo e hijos en su residencia, generando una gran cantidad de interrogantes.

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La primera versión señalaba la posibilidad de que se tratara de que toda la familia había sido víctima de un ataque el pasado jueves 29 de septiembre en Nuevo León, mismo que habría terminado con la vida de tres niños, su esposo y Cindy Tamez, aunque nuevas investigaciones señalan que la última podría ser la autora del crimen.

¿Qué pasó con la influencer Cindy Tamez?

De acuerdo con el avance de la investigación, Cindy y su esposo Leodegario Moya se encontraban en su domicilio la noche del jueves 29 de septiembre tras haber estado consumiendo bebidas alcohólicas en su domicilio ubicado en Montemorelos, Nuevo León.

Según los informes extraoficiales, señalan que la pareja habría tenido una discusión, por lo que espero a que Leodegario se durmiera para finalmente dispararle con un arma de fuego; tras haber escuchado las detonaciones, sus hijos de 11 y 10 años habrían salido de su recamara, para ser atacados con la misma arma acabando así con su vida.

Tras haber hecho esto, presuntamente tomó a su hijo más pequeño de tres años y abordó su camioneta, aunque finalmente también accionó contra este para posteriormente quitarse la vida, por lo que falta la confirmación de una versión oficial.

¿Quién era la influencer Cindy Tamez?

La regiomontana acumulaba miles de seguidores en redes, siendo que en su cuenta de TikTok rebasaba los 70 mil, cuenta donde compartía su día a día, así como demás lujos, vehículos y regalos que recibía, teniendo bastante actividad dentro de esta plataforma.

Dentro de su contenido usualmente mandaba “mensajes e indirectas” acompañadas de canciones e incluso su último video lo habría subido pocas horas antes de los terribles hechos.