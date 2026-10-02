Cómo hacer calaveritas de chocolate paso a paso y en casa, con ingredientes fáciles de conseguir

Comenzamos la cuenta regresiva para el Día de Muertos por lo que vamos pensando en cómo preparar la comida, el altar y que ningún detalle quede librado al azar. Es por esto que te vamos a contar cómo preparar calaveritas de chocolate con ingredientes fáciles.

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Si bien las tradicionales calaveritas se elaboran con azúcar por medio de la técnica alfeñique, te traemos esta opción para que lo hagas de una manera muy sencilla desde la comodidad de tu casa.

¿Cómo preparar calaveritas de chocolate?

Ingredientes para 6 calaveritas pequeñas



500 gramos de chocolate para repostería, puede ser semiamargo, con leche o blanco.

1 molde de silicón o policarbonato con forma de calavera.

Grageas, confites, chispas de chocolate o sprinkles de colores.

Chocolate blanco o glasé para decorar.

Colorantes comestibles, si se utiliza chocolate blanco para hacer detalles de diferentes colores.

El procedimiento es el siguiente:

Paso 1: derretir el chocolate

Lo primero que tienes que hacer es cortar el chocolate en trozos pequeños y lo colocas en un recipiente que se apto para el microondas. Luego vas a calentar de 20 a 30 segundos, retira y mezcla. Esto lo deberás realizar varias veces hasta conseguir una textura completamente líquida y uniforme.

Ten cuidado de que no se te queme. Otra opción es derretirlo a baño María, colocando el recipiente sobre una olla con agua caliente sin que el recipiente toque directamente el agua.

Paso 2: llenar el molde

Coloca el chocolate derretido en el molde de calavera. Mueve suavemente el recipiente para que el líquido llegue a todos los rincones. Si vas a utilizar un molde para hacer piezas huecas, puedes cubrir las paredes y luego retirar el excedente para dejar una capa de chocolate.

Realiza pequeños golpecitos al molde sobre la mesa para que no queden burbujas de aire. Si quieres algo más resistente repite el proceso y agrega una segunda capa de chocolate cuando la primera esté dura.

Estas calaveritas son hermosas.|Pinterest

Paso 3: enfriar

Coloca el molde en el refrigerador de 10 a 20 minutos o cuando veas que el chocolate esté firme.

Paso 4: desmoldar

Cuando el chocolate esté duro, retira las calaveritas cuidadosamente. Hazlo con cuidado para evitar que se rompan las partes más delgadas.

Paso 5: unir las piezas

En el caso de que el molde sea de dos mitades deberás unir la calavera completa. Para ello puedes calentar ligeramente una sartén a fuego mínimo y apoyar durante apenas unos segundos el borde de una mitad para que el chocolate se derrita ligeramente.

Después, junta ambas partes y mantenlas presionadas unos segundos hasta que queden adheridas.

Paso 6: ¡a decorar!

Por último, puedes decorar las calaveritas de la manera que prefieras para que queden super lindas.