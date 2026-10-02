App para votar este fin de semana del viernes 2 al domingo 4 de octubre de 2026 en La Granja VIP Segunda temporada
¡A votar se ha dicho! Te contamos paso a paso cómo apoyar a tu Granjero favorito
La cuarta semana de La Granja VIP Segunda Temporada ya entró en su etapa decisiva y el público nuevamente tendrá en sus manos una parte importante del juego. Después del Jueves de Salvación, Manelyk y Kunno quedaron en la tabla de nominación, por lo que sus seguidores podrán apoyarlos durante este fin de semana para intentar mantenerlos dentro de la competencia. Si quieres participar en las votaciones de este viernes, sábado y domingo existen opciones oficiales para emitir tu apoyo por tu Granjero favorito.
¿Cuál es la app para votar en La Granja VIP?
La opción oficial para votar desde el celular es TV Azteca En Vivo, aplicación disponible para dispositivos móviles. Para participar, únicamente tienes que descargarla, ingresar a la plataforma y buscar el banner correspondiente a las votaciones de La Granja VIP. Después deberás seleccionar al Granjero al que quieres apoyar y enviar tus votos.
También puedes votar directamente desde el sitio oficial de La Granja VIP. La plataforma de votación permite repartir 10 votos entre tus favoritos, por lo que puedes concentrarlos en un solo participante o distribuirlos entre quienes quieras apoyar. Este viernes 2 de octubre también será importante seguir la transmisión de La Traición, programada para las 8:30 de la noche por Azteca UNO, ya que la dinámica puede modificar el panorama de los participantes.
Por ello, quienes quieran respaldar a sus favoritos deberán estar pendientes de cualquier cambio que pueda presentarse durante el fin de semana. Las votaciones forman parte de la participación del público en el reality y permiten que los seguidores tengan intervención en el desarrollo de la competencia.
Así que ya lo sabes: si quieres apoyar a tu Granjero favorito durante este fin de semana, puedes hacerlo desde la app TV Azteca En Vivo o mediante el sitio oficial de votaciones de La Granja VIP.