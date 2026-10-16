Dónde poner el aloe vera según el Feng Shui para proteger tu casa: 3 lugares estratégicos

En el Feng Shui, el arte milenario chino de armonizar el entorno para favorecer el flujo de energía (Chi), las plantas juegan un papel fundamental. Entre todas ellas, el aloe vera (o sábila) es considerado una de las herramientas más potentes de protección vegetal debido a sus hojas carnosas, sus espinas sutiles y su naturaleza resiliente.

Según esta filosofía, el aloe vera actúa como un imán que absorbe las energías densas, la envidia y las tensiones, transformándolas en vibraciones positivas.

Al mismo tiempo, su crecimiento fuerte simboliza la prosperidad y la salud de los habitantes del hogar. Sin embargo, para que funcione como un verdadero escudo protector, no se puede colocar en cualquier parte.

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Dónde poner el aloe vera según el Feng Shui para proteger tu hogar

La entrada principal

La puerta de entrada es el bocal del Chi, el canal por donde ingresa toda la energía a tu casa, tanto la positiva como la negativa. Colocar un aloe vera aquí funciona como un filtro energético.

Al estar en el acceso, la planta detecta y frena las malas intenciones, las vistas con bajas vibraciones o el estrés de la calle antes de que crucen el umbral.

Dónde poner el aloe vera según el Feng Shui para proteger tu casa

Lo idea es ponerlo justo afuera de la puerta principal o inmediatamente al entrar, en un mueble lateral. Asegúrate de que no estorbe el paso libre de las personas.

Cerca de ventanas o terrazas

Sus hojas erguidas apuntando hacia el exterior actúan como pequeños escudos reflectores, desviando la negatividad exterior y evitando que debilite la atmósfera de paz de tus habitaciones.

Dónde poner el aloe vera según el Feng Shui para proteger tu casa

Pon tu maceta en el féizar de la ventana de la sala o en el balcón. Además, este lugar es perfecto para la salud de la planta, ya que el alore vera necesita luz solar directa.

El área de trabajo o la esquina de la abundancia

Dónde poner el aloe vera según el Feng Shui para proteger tu casa

Colocar el aloe vera en tu oficina en casa o zona de escritorio protege de la fatiga mental y de las malas cibras laborales. También puedes ubicarlo en la esquina sureste de tu hogar, que es la coordenada de la Riqueza y la Prosperidad, para cuidar la economía familiar.

