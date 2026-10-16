3 formas de aplicar el delineador en gel para rasgar las pestañas al instante

El maquillaje es una de las herramientas aliadas de la belleza de cualquier persona. A través de los cosméticos y las técnicas para usarlos se pueden lograr muchas cosas en un rostro, desde cubrir imperfecciones hasta destacar ciertos rasgos.

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Los productos de este rubro abundan en el mercado, al igual que los profesionales encargados de hacerlo de una forma muy especial. Además, recurrir al maquillaje ya no es algo exclusivo de las noches de grandes eventos, sino que cualquier día y a cualquier hora podemos mejorar nuestra imagen con él.

¿Qué es el delineador en gel?

Entre los cosméticos que más se emplean se encuentra el delineador y, entre los más recomendados, aparece el delineador en gel que es un producto de maquillaje formulado a base de ceras y pigmentos con una textura cremosa, suave y ligeramente densa, diseñada para lograr un trazado preciso, intenso y de larga duración.

El delineador en gel viene habitualmente presentado en un pequeño frasco o potecito de vidrio, aunque también existen versiones en lápiz de mina retráctil con consistencia tipo gel. Por lo tanto, es un producto fácil de transportar y que nos puede servir en cualquier momento.

¿Cómo lograr una mirada rasgada?

Desde el rubro advierten que el delineador en gel se ha convertido en el aliado definitivo de los amantes del maquillaje gracias a su pigmentación intensa, su acabado profesional y una durabilidad que resiste a cualquier jornada.

En este marco, si tu objetivo es estirar visualmente los ojos y lograr ese efecto de pestañas rasgadas y despegadas al instante, ahora aprenderás que la clave reside en la inclinación, la técnica de aplicación y la combinación estratégica del delineador en gel con la línea de las pestañas. A continuación, te compartimos tres formas infalibles de aplicarlo para rasgar las pestañas e intensificar la mirada en cuestión de minutos:

El trazo alado clásico (Foxy Eyes)

Esta técnica busca estirar la esquina exterior del ojo siguiendo la línea descendente de las pestañas inferiores hacia la sien, creando la ilusión de que el grupo de pestañas del extremo final es mucho más largo y elevado.

Paso a paso: Con un pincel biselado cargado con una pequeña cantidad de gel, ubícate en el extremo exterior de la pestaña.

La clave: Traza una línea diagonal imaginaria que continúe hacia la punta de tu ceja, pero detente justo al alcanzar el pliegue del párpado.

Relleno estratégico: Conecta el extremo del ala con el centro del párpado mediante una línea muy fina pegada a la raíz de las pestañas. Deja el lagrimal casi despejado para concentrar todo el peso y la longitud en el tercio exterior.

Delineado difuminado con énfasis en la esquina exterior (Smudged Outer Wing)

Para un acabado más suave pero igualmente rasgado, el delineado difuminado integra el gel directamente entre el nacimiento de las pestañas, simulando una densidad natural que abre el ojo de forma diagonal.

Paso a paso: Aplica el delineador en gel únicamente en el último tercio de la línea de pestañas superiores, haciendo la línea un poco más gruesa a medida que te acercas al borde externo.

La clave: Antes de que el gel se seque, toma un pincel tipo bala o de punta fina y difumina el borde superior hacia arriba y hacia afuera.

Efecto raspado: Traza una pequeña sombra hacia afuera para unir las pestañas superiores con las inferiores de la esquina externa, sellando el degradado para dar la apariencia de un abanico de pestañas más rasgado y tupido.

Tightlining o delineado invisible con extensión lateral