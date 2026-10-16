Maquilladores coinciden: “Si a los 60 te pintas la línea de agua verde esmeralda, realzarás los matices cálidos del iris marrón, aportando luz”

A los 60, incorporar nuevos colores a tu rutina de maquillaje puede ser una forma sencilla de renovar tu estilo y destacar tus facciones. Entre las opciones que ganan protagonismo se encuentra el delineador verde esmeralda, un tono que aporta intensidad y crea un efecto llamativo en los ojos.

Aplicarlo en la línea de agua es una alternativa para resaltar el iris y conseguir una mirada magnética sin demasiados productos. Este color permite salir de los clásicos delineados oscuros y sumar un toque de luminosidad al maquillaje, ideal para quienes buscan un acabado elegante y favorecedor.

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¿Cómo evitar que aparezcan hongos en el maquillaje?

Para evitar la aparición de hongos en el maquillaje, es fundamental mantener una buena higiene y conservar los productos en condiciones adecuadas. Lava con frecuencia las brochas y esponjas, deja que se sequen por completo antes de guardarlas y evita compartir cosméticos con otras personas. También es importante cerrar bien los envases y mantenerlos alejados de la humedad y el calor. Respeta las fechas de vencimiento y desecha cualquier producto que presente cambios de olor, color o textura.

¿Cómo usar el delineador verde esmeralda a los 60 años?

El delineador verde esmeralda es una alternativa al clásico negro o marrón para destacar la mirada a los 60 años. Su tonalidad intensa aporta un toque de color al maquillaje y puede ayudar a resaltar el iris, especialmente cuando se combina con sombras neutras y acabados suaves.

Una forma sencilla de utilizarlo es aplicarlo en la línea de agua inferior para crear un contraste que aporte profundidad a los ojos. Antes de hacerlo, asegúrate de elegir un producto específico para esa zona, oftalmológicamente probado y apto para su uso cerca del ojo.

Para conseguir un resultado equilibrado, puedes combinar el delineado verde con sombras beige, marrones claros o tonos tierra. Estos colores permiten que el delineador se convierta en el protagonista sin recargar el maquillaje. También puedes difuminar ligeramente el producto a ras de las pestañas inferiores para conseguir un efecto más suave.

Si buscas una mirada luminosa, completa el maquillaje con una máscara de pestañas y un toque discreto de iluminador en el lagrimal. No es necesario utilizar demasiados productos: la clave está en elegir un tono que armonice con tus ojos y aplicarlo con precisión.