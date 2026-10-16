Reciclar bidones de jugo: 3 ideas útiles para organizar tu casa

Los bidones o galones plásticos de jugo y leche son de los desechos más comunes en los hogares. Aquí te compartimos 3 ideas prácticas para organizar tu casa y darles una segunda vida útil dentro de tu hogar.

Con solo unas tijeras, un cúter y un poco de imaginación, transformarás estos contenedores en soluciones de orden perfectas. Al ser un plástico grueso, rígido y contar en muchos casos con un asa integrada, tienen potencial enorme para convertirse en herramientas de almacenamiento duraderas.

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Reciclar bidones de jugo con 3 ideas útiles para organizar tu casa

Organizador de pared para herramientas o artículos de limpieza

Lava perfectamente el bidón. Con la ayuda de un marcador, dibuja una línea horizontal que rodee el bote, justo por debajo del nivel del asa, pero dejando la sección del mango intacta. Corta con cuidado usando un cúter.

Te quedará una especie de canasta profunda con una resistente agarradera superior. Puedes usar el asa para colgarlos de ganchos en la pared o tableros de clavijas. Son perfectos para clasificar pinzas de ropa, esponjas, trapos, etc.

Organizador de pared para herramientas o artículos de limpieza

Revistero y organizador de documentos para el escritorio

Coloca el bidón de lado. Haz un corte en diagonal desde la parte superior hasta la mitad del cuerpo del contenedor. Remueve toda la sección superior del cuello del bote.

Revistero y organizador de documentos para el escritorio

Para que no parezca basura en tu escritorio, puedes forrar el plástico con papel adhesivo decorativo, tela, o pintarlo con pintura en aerosol de tu color favorito.

Contenedores de juguetes pequeños o bloques de construcción

Contenedores de juguetes pequeños o bloques de construcción

Corta la parte superior del bidón, donde está la tapa, en forma de cubeta o línea recta. Para evitar que los niños se raspen con los bordes del plástico cortado, pasa la plancha tibia envuelta en papel para hornear sobre el borde por unos segundos para redondearlo, o cúbrelo con cinta decorativa gruesa.

Al ser ligeramente transparentes, los niños pueden ver exactamente qué juguetes hay dentro sin necesidad de vaciar todo el bote en el piso. Su ligereza permite que los pequeños los transporten fácilmente de la habitación al área de juegos.

