Qué hacer con horno de la estufa si no lo uso: 5 ideas para no desperdiciar el espacio

El horno de la estufa es uno de los electrodomésticos que más volumen ocupa en el hogar y al mismo tiempo uno de los menos utilizados en el día a día. Muchas personas prefieren la rapidez del microondas, la practicidad de la freidora de aire o simplemente no hornean comida todos los días.

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¿Qué hacer con el horno de la estufa si no lo uso?

Dejar este gran compartimento completamente vacío en una cocina compacta es un desperdicio de espacio que ningún hogar moderno se puede permitir. Si eres de los que solo abren el horno una vez al año, es momento de cambiar las reglas del juego.

Transformar el interior de tu estufa en una zona de almacenamiento oculta es un truco infalible para liberar espacio en tus alacenas y mantener las encimetas despejadas. A continuación, te presentamos ideas prácticas y seguras para aprovechar al máximo el horno que no usas.

Las mejores ideas para usar el horno de la estufa de tu cocina, según expertos|taras_chaban

5 ideas para aprovechar el espacio del horno de la estufa

Guarda sartenes y ollas grandes

Los sartenes pesados de hierro fundido, las ollas para caldo, los woks y las vaporeras ocupan demasiado espacio en las alacenas convencionales debido a sus manfgos y volúmenes. Utiliza las rejillas del horno para acomodarlos por tamaño.

Estación oculta para charolas y moldes de repostería

Coloca organizadores de archivos de metal o divisores vertidales dentro del horno; esto te permitirá acomodar de pie tus charolas para galletas, moldes para muffins, refractarios de vidrio y rodillos de madera, evitando que se rayen entre si y facilitando su acceso.

Los mejores consejos para usar el horno de la estufa como espacio en tu cocina|Pexels: AJ Ahamad

Centro de resguardo para electrodomésticos pequeños

El horno de la estufa es perfecto para almacenar aparatos como la waflera, sadwichera, extractor de jugos, la batedora de pedestal o la báscula digital.

Almacén seco para contenedores herméticos

Puedes usar el horno si tu vajilla diaria satura las repisas, los platones para servir en reuniones familiares o los juegos de tazas que solo sacas cuando tienes invitados pueden ir ahí.

Almacenamiento de manteles

El horno limpio y seco puede convertirse en un compartimiento textil de reserva. Puedes guardar dentro de bolsas de tela con cierre o cajas organizadoras de plástico transparente tus manteles individuales, caminos de mesa, trapos de cocina limpios o delantales.

