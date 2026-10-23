¡INESPERADO! Manelyk ya sabe quién será su Legado si es eliminada de La Granja VIP y sorprende a todos con la decisión

Manelyk otra vez está nominada en La Granja VIP y sabe que con la Traición todo podría cambiar. Sin embargo, no se confía de lo que puede pasar y es consciente de que existe la posibilidad de ser la séptima eliminada, algo que lejos de ser una "tragedia" para ella, representa la oportunidad perfecta para mover el tablero y poner a todos los Granjeros en jaque con su Legado.

Y como ya ha estado pensando en qué haría, reveló que tiene la idea de dejar nominado a Pablo Montero. Esta respuesta no se la esperaban Mario "Mono" Osuna y Azalia Ojeda, pues admitieron que ellos consideran como objetivo a otras personas y no imaginaban que iría en contra del cantante, en especial porque se conocen desde hace tiempo.

"Si me voy, yo dejaría a Pablo, ¿y ustedes?", dijo la Granjera con total normalidad, mientras sus amigos mostraban su sorpresa. Por su parte, los integrantes de la "resistencia" aseguraron que podrían nominar a Julio Camejo o Rafa Mercadante, siendo éste último con el que mayores conflictos han tenido al grado de que ya ni se voltean a ver.

¿Por qué se pelearon Manelyk y Pablo Montero? Así fue su distanciamiento en La Granja VIP

La convivencia entre Pablo Montero y Mane ha sido muy inestable en La Granja VIP. Esto porque en un principio, la llamada "reina de los realities" y su equipo trataron de convencerlo para que se aliara con ellos, pero él terminó inclinándose por pertenecer al grupo de Niurka.

Pablo Montero podría meterse en problemas con Manelyk en La Granja VIP|ESPECIAL

Además, desde su llegada, el cantante se mostró mucho más interesado en recuperar su cercanía con Natalia Alcocer a la amistad que hizo con Manelyk por proyectos en los que llegaron a coincidir. Esto en un principio desató sospechas de que podría estar celosa, no precisamente porque tuviera interés en él, sino que Fer Lozada señaló que a ella le gusta tener la atención de los demás y quizá sintió que "La Vikinga" le arrebató este foco.