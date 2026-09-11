Qué hacer con el espacio arriba del refrigerador: 5 ideas para un organizador

El espacio que queda arriba del refrigerador puede ser utilizado a nuestro favor si aplicamos los principios del diseño de interiores actual, que nos dice que cada centímetro cuenta al momento de ordenar cocinas compactas.

Transformar esta zona muerta en un espacio de almacenamiento funcional y estilizado es una de las soluciones más eficientes para liberar las encimeras y los gabinetes bajos.

Al integrar estructuras a la medida, materiales adecuados y un diseño limpio, puedes crear una estación útil que sume valor arquitectónico a tu hogar.

María José Magán se apodera de Ventaneando para presentar la NUEVA temporada de “Un Día para Vivir”

5 ideas originales y prácticas para ocupar el espacio arriba del refrigerador

Estamte rack metálico

Si no deseas taladrar las paredes ni mandar a hacer un mueble de madera costoso, un rack o estante metálico extensible de acero al carbono es la mejor opción industrial.

Estas estructuras se apoyan directamente en los costados o detrás del refrigerador mediante patas telescópicas ajustables. Te ofrecen una o dos rejillas flotantes para colocar el microondas, la tostadora o canastas metálicas pesadas sin que toquen la superficie de la nevera.

Las mejores formas de colocar organizadores arriba del refrigerador|Pinterest

El gabinete escondido

Instala un cajón o módulo flotante cerrado que combine exactamente con el color de tus paredes o de la nevera. Al utilizar puertas con sistema magnético el organizador se fusionará con el techo. Dentro podrás guardar desde medicamentos y el botiquin familiar hasta el stock de alimentos enlatados manteniéndolos completamente fuera de la vista de las visitas.

Organizador tipo persiana o caja de pan

Inspirado en los contenedores vintage para resguardar el pan, puedes colocar una caja organizadora grande de madera o acero. Funciona como la estación perfecta para guardar panes, galletas, cereales y bolsas de botanas, entre otras cosas.

Las maneras más fáciles de organizar el espacio arriba de tu refrigerador|Pinterest

Sistema de rejillas modulares

Instala un organizador modular que conste de una repisa sólida en la parte superior y que extienda una malla o rejilla metálica colgante hacia uno de los lados de la nevera. En la repisa de arriba puedes organizar tus libros de cocina o botes de plástico herméticos, mientras que en los ganchos laterales suspendidos puedes colgar los trapos limpios, tijeras o pinzas de cocina.

Estación de reciclaje

Coloca un juego de tres contenedores para separar el cartón, las botellas de plástico y las latas de aluminio.

