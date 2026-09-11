Hija de Daniel Bisogno sufre un accidente; este es su estado de salud

De manera bastante sorpresiva, la madre de Michaela anunció en redes sociales que la niña había sufrido un accidente. Aunque no se especificó lo sucedido, la también hija del querido Daniel Bisogno terminó en el hospital y con un brazo enyesado. Pese a las preocupaciones generadas se indica que la pequeña está bien y en recuperación. Esto es lo que se sabe.

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¿Qué le pasó a la hija de Daniel Bisogno?

Cristina Riva Palacio, madre de la pequeña de 10 años, decidió compartirle al mundo que su pequeña sufrió una lesión importante. En las historias de su cuenta de Instagram decidió mostrar dos postales. En la primera se ve un tipo collage donde se observa una foto de Michaela en una mesa de Rayos X y en la otra levantado su brazo ya enyesado y cubierto de color morado.

Ya en la segunda postal se percibe a la pequeña sonriendo de oreja a oreja con su yeso y con la descripción de una madre orgullosa. “La niña más valiente, brazo roto y nunca lloró, nunca se quejó! Solo nos fuimos al hospital porque la super Oma insistió que no era normal cómo se veía”. Es decir, la abuelita fue la que insistió en ir a revisar el brazo de la pequeña, que resultó fracturado.

La única hija de Daniel Bisogno se comportó muy bien en las revisiones y procedimientos médicos necesarios, los cuales confirmaron una lesión importante, por ello su madre la presumió en redes sociales. Sin embargo, no se sabe cómo se llegó a esa situación. Se conoce que la pequeña tiene dotes artísticos y practica baile y sus derivados, pero todo se encuentra en orden según lo que se ha investigado.

¿Cuánto tiempo lleva de fallecido Daniel Bisogno?

Michaela perdió a su padre hace ya casi un año y siete meses. Las complicaciones de salud de Daniel Bisogno le quitaron su último aliento de vida el 20 de febrero de 2025. La pequeña fue fruto de la relación del conductor de Ventaneando con Cristina Riva Palacio. La pareja se casó en diciembre de 2014 en Acapulco y se separó en 2019. Ahora, se volvió a saber de la pequeña en esta situación, que aunque desagradable, se indica que resuelta sin mayores contratiempos.