Aegean Chan, dermatóloga: “cómo evitar que el corrector se acumule en las líneas de expresión”
Existen errores comunes muchas personas dejan pasar por alto, pero con estas recomendaciones podrás ahorrarte el tiempo y dinero a la hora de administrar tu maquillaje.
Si cada vez que aplicas corrector notas que termina acumulándose en las líneas de expresión, el problema podría no estar en el producto, sino en la forma de preparar y maquillar la piel. La dermatóloga Aegean Chan tiene algunas recomendaciones para conseguir un acabado más uniforme y evitar que el maquillaje marque de más la zona de los ojos.
De acuerdo con Allure, la piel debajo de los ojos es especialmente fina y delicada, por lo que puede resultar más complicado aplicar maquillaje en esta zona. Aegean Chan explica que con el paso del tiempo disminuyen el colágeno y la elastina, además de que la piel puede volverse más seca, lo que favorece que el corrector se asiente en las líneas de expresión.
Cómo evitar que el corrector se acumule en las líneas de expresión
- Uno de los primeros pasos consiste en preparar correctamente el contorno de ojos antes de aplicar cualquier producto de maquillaje. Una crema ligera para esta zona puede ayudar a mantener la piel hidratada, pero es importante dejar que se absorba antes de colocar el corrector.
- También es importante prestar atención a la textura. Los correctores demasiado pesados o con acabado excesivamente mate pueden hacer que las líneas de expresión sean más evidentes, por lo que las fórmulas ligeras e hidratantes pueden ofrecer un resultado más natural.
- De acuerdo con Byrdie, otro error frecuente es aplicar demasiado producto de una sola vez. La recomendación es comenzar con una cantidad pequeña y aumentar la cobertura únicamente donde sea necesario, ya que una capa demasiado gruesa puede terminar acumulándose en los pliegues debajo de los ojos.
- La forma de aplicarlo también puede cambiar por completo el resultado. En lugar de arrastrar el corrector sobre la piel, puedes dar pequeños toques con el dedo anular o con una brocha pequeña, especialmente en las zonas donde realmente necesitas mayor cobertura.
- Otro truco consiste en no llevar el corrector demasiado cerca de las pestañas inferiores. En esta zona el producto puede acumularse con mayor facilidad, por lo que resulta mejor difuminarlo hacia el resto del contorno para conseguir una transición más suave.
- Finalmente, no hay que olvidar la hidratación del contorno de ojos. La maquilladora Leire Zulueta señala que cuando esta zona está deshidratada, el maquillaje puede cuartearse y hacer que las líneas de expresión sean más visibles. Por ello, preparar la piel antes de maquillarla puede marcar una gran diferencia en el resultado final.