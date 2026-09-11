Aegean Chan, dermatóloga: “cómo evitar que el corrector se acumule en las líneas de expresión”

Si cada vez que aplicas corrector notas que termina acumulándose en las líneas de expresión, el problema podría no estar en el producto, sino en la forma de preparar y maquillar la piel. La dermatóloga Aegean Chan t iene algunas recomendaciones para conseguir un acabado más uniforme y evitar que el maquillaje marque de más la zona de los ojos .

De acuerdo con Allure, la piel debajo de los ojos es especialmente fina y delicada, por lo que puede resultar más complicado aplicar maquillaje en esta zona. Aegean Chan explica que con el paso del tiempo disminuyen el colágeno y la elastina, además de que la piel puede volverse más seca , lo que favorece que el corrector se asiente en las líneas de expresión.

Cómo evitar que el corrector se acumule en las líneas de expresión

Uno de los primeros pasos consiste en preparar correctamente el contorno de ojos antes de aplicar cualquier producto de maquillaje . Una crema ligera para esta zona puede ayudar a mantener la piel hidratada, pero es importante dejar que se absorba antes de colocar el corrector.

. Una crema ligera para esta zona puede ayudar a mantener la piel hidratada, pero es importante dejar que se absorba antes de colocar el corrector. También es importante prestar atención a la textura. Los correctores demasiado pesados o con acabado excesivamente mate pueden hacer que las líneas de expresión sean más evidentes, por lo que las fórmulas ligeras e hidratantes pueden ofrecer un resultado más natural.

Aprende a usar el correcto de manera segura.|(ESPECIAL/CANVA)