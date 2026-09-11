Qué hacer con botes de yogurt reciclados: 5 ideas de manualidades útiles y bonitas que puedes hacer en casa

Hay diversos tipos de envases que sirven perfectamente como recipientes para el hogar; sin embargo, cuando ya tienes suficientes recipientes, a veces queda la duda de qué hacer con botes de yogurt reciclados, por ejemplo. Si te da culpa tirarlos inmediatamente y quieres comenzar a reusarlos, a continuación te compartimos algunas buenas ideas de manualidades que puedes aplicar en tu casa.

Las siguientes ideas solo requieren de tu creatividad, paciencia y pocos materiales extra. Puedes personalizarlas o incluso hacerles modificaciones según tus necesidades.

5 ideas para saber qué hacer con botes de yogurt reciclados

1. Maceta con imitación madera

Cuando ves esta maceta, no inmediatamente puedes percibir que se hizo simplemente con un bote de yogur. Esta manualidad se logró también con trozos de cartón y con arcilla, usados para dar forma a un barril en miniatura.

2. Portalápices, una de las cosas que puedes hacer con botes de yogurt reciclados

Esta es una gran idea que puedes adaptar para la escuela de tus hijos. Consiste en forrar un bote de yogurt con foami diamantado o un material similar, para después decorarlo con imágenes de sus personajes favoritos, como los protagonistas de Paw Patrol. Las imágenes puedes imprimirlas en papel convencional y pegarlas directamente en el portalápices, adherirlas a un material más rígido o incluso imprimirlas en papel adhesivo.

3. Macetas aesthetic

Con varios botes de yogurt del mismo tamaño y decorados de manera uniforme, puedes crear un jardín vertical económico y hermoso; lo único que te falta es una base (puede ser a partir de madera que tengas en casa) para sujetarlos, o incluso puedes usar una repisa. Para la decoración tienes la oportunidad de dar rienda suelta a tu imaginación, aquí se creó un look minimalista con pintura en aerosol y marcadores.

4. Jarras decorativas

Incluso si decides utilizar botes de yogurt como envases, existen maneras de crear recipientes decorativos y completamente originales. Por ejemplo, estas jarras con imágenes de aves y patrones florales, con aspecto vintage.

5. Organizador aesthetic

Si ya necesitas renovar tu organizador del maquillaje o tu lapicero del trabajo, seguro no te imaginabas que es una de las cosas que puedes hacer con botes de yogur reciclados. Además de un par de envases, necesitas tela, cuerda, listón, espuma o cartón para relleno, y cualquier otro adorno sencillo que se te ocurra. Puedes, por ejemplo, unir dos envases y hacerle compartimentos, como podemos ver en este tutorial.