A qué hora es la primera Traición de La Granja VIP Segunda Temporada y dónde verla EN VIVO

La primera semana de la Granja VIP Segunda Temporada está cerca de llegar a su fin y este viernes 11 de septiembre se llevará a cabo La Traición, a partir de las 8:30 p.m., tiempo del centro de México. La gala podrá verse EN VIVO y GRATIS por Azteca UNO, el sitio oficial de TV Azteca y la aplicación TV Azteca En Vivo.

María Karunna tendrá el poder de salvar a uno de los tres nominados y colocar a otro participante directamente en la placa de eliminación. Su decisión dejará definida la lista de granjeros que dependerán del voto del público.

Horario de la primera Traición de La Granja VIP Segunda Temporada

La primera gala de La Traición comenzará a las 8:30 p.m., tiempo del centro de México. Antes de la transmisión principal habrá un Pre Show desde las 7:55 p.m., donde se analizarán las posibles estrategias y consecuencias de la decisión.

Estos son los datos de la emisión:



Día: viernes 11 de septiembre.

Pre Show: 7:55 p.m.

La Traición: 8:30 p.m.

Canal: Azteca UNO.

Horario: tiempo del centro de México.

La Traición forma parte de la programación semanal de La Granja VIP Segunda Temporada. Los lunes se disputa El Capataz; el martes, El Duelo; el miércoles, La Asamblea; el jueves, La Salvación, y el viernes se define la placa mediante este poder especial.

Dónde ver La Traición de La Granja VIP Segunda Temporada EN VIVO y GRATIS

La primera Traición de La Granja VIP Segunda Temporada se transmitirá por las siguientes señales y plataformas:



Azteca UNO: transmisión por televisión abierta.

Sitio oficial de TV Azteca: señal EN VIVO desde computadoras y dispositivos móviles.

Aplicación TV Azteca En Vivo: disponible para teléfonos y tabletas.

Disney+: acceso a la convivencia 24/7 de los participantes.

Página oficial de La Granja VIP: seguimiento permanente de lo que sucede dentro del reality.

La opción principal para observar la gala será Azteca UNO. Quienes quieran seguir las reacciones posteriores de los participantes podrán ingresar a la transmisión 24/7.

¿Cómo funciona La Traición de La Granja VIP Segunda Temporada?

La Traición es una dinámica vinculada con el Juego de Salvación. El ganador de la prueba del jueves sale de la placa y obtiene el derecho de salvar a otro compañero.

Sin embargo, el beneficio tiene una condición: deberá reemplazar al participante salvado con otro integrante de La Granja VIP Segunda Temporada. Por ese motivo, la decisión puede revelar alianzas, provocar nuevos enfrentamientos y modificar las estrategias dentro del programa.

La gala del viernes no tendrá una expulsión. La placa definitiva quedará en manos del público y el participante con menor respaldo deberá abandonar la competencia durante la Gala de Eliminación del domingo 13 de septiembre a las 8:00 p.m., tiempo del centro de México.