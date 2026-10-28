En el diseño de interiores moderno, especialmente cuando se habita en departamentos o casas con estancias compactas, cada centímetro cuenta. Conoce qué debes hacer con el espacio del mueble debajo de la sala.

Al buscar soluciones de organización, solemos mirar hacia las paredes o las esquinas, pero a menudo pasamos por alto un área con gran potencial: el huevo que queda entre el suelo y la base de los sillones o muebles de la sala.

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¿Qué puedes hacer con el espacio debajo del mueble de la sala?

Este espacio libre suele convertirse en un agujero negro donde se acumula el polvo, los juguetes de las mascotas o los objetos perdidos. Sin embargo, con un poco de creatividad y las herramientas adecuadas, puedes transformarlo en una zona de almacenamiento invisible o en un detalle decorativo estratégico.

Dependiendo de la altura de las patas de tus sillones o aparadores, puedes implementar diferentes soluciones que se adapten al estilo de tu hogar:

Cajas organizadoras chatas con ruedas

Busca contenedores de plástico transparente o cajas de tela rígida que sean de perfil bajo. Si les colocas pequeñas ruedas multidireccionales en la basem podrás sacarlas y meterlas sin rayar el piso.

Qué hacer con el espacio debajo del mueble de la sala

Charolas de madera o mimbre para un toque estético

Coloca una o dos charolas planas de madera texturizada, mimbre o ratán debajo del mueble. Al ser materiales naturales, complementan la decoración de la sala.

Esconder los cables y conexiones de la televisión

Utiliza cajas de gestión de cables y colócalas justo debajo de los muebles más cercanos a los enchufes. Mantendrás los cables ocultos a la vista, ordenados y protegidos del polvo, facilitando muchísimo la limpieza diaria de la estancia.

Qué hacer con el espacio debajo del mueble de la sala

Crear una zona de descanso discreta para tu mascota

En lugar de tener una cama estorbosa a mitad de la habitación, busca una alfombrilla o cama para mascotas delgada y de dimensiones planas que queda exactamente debajo del sofá o de una mesa lateral.

Tu mascota se sentirá segura en su propio escondite y tú liberarás espacio visual en las zonas de paso de la sala.

