Gomita sufre robo en calles de la CDMX: ¿Cuál es su estado de salud tras el asalto?

A través de redes sociales Araceli Ordaz mejor conocida como Gomita reveló que ni ella siendo una celebridad se libra de los robos que ocurren en la Ciudad de México, ya que mediante TikTiok la influencer mostró cómo le robaron los espejos de su camioneta, la cual había dejado estacionada en un parquímetro.

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¿Cómo ocurrió el robo que sufrió Gomita en calles de la CDMX?

De acuerdo con las imágenes difundidas por la propia víctima muestra como va llegando al lugar donde dejó estacionada su camioneta y desde unos cuantos metros se percata que sus espejos ya no estaban y expresó que aunque había pagado por el uso del parquímetro, esto no evitó que su camioneta fuera blanco de la delincuencia.

Ante lo ocurrido varios seguidores le comentaron que el pagar un parquímetro no evita que el vehículo se libre de este tipo de delitos y más cuando se dejan en la vía pública: “me acaban de robar gente…tengan cuidado cuando estén en la ciudad, así les puede pasar” expresó Ordaz.

¿Cuál es el estado de salud de Gomita luego del robo que sufrió en la CDMX?

Asimismo, el material muestra que el vehículo de Gomita estaba estacionado junto con el de su hermano Ángel Ordaz Campos quien es conocido en el mundo del entretenimiento como Lapizín. Sin embargo, al carro de él no le pasó nada. También Gomita hizo hincapié en que los amantes de lo ajeno se llevaron esos artículos y que ella se encontraba bien así que por ese motivo estaba feliz.

Más tarde, mientras conducía comenzó a grabar y a expresar que Gracias a Dios ella estaba bien pero que son situaciones que ya se han normalizado y son el pan de cada día de muchos mexicanos. También señaló que por esta situación se encontraba muy triste y ahora no sabía qué hacer por lo que muchos seguidores le aconsejaron que acudiera a su seguro.