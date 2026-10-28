Medalla Femenil en Exatlón México: La competidora que asegura una vida extra hoy 28 de octubre

Este miércoles 28 de octubre de 2026, en Exatlón México, las mujeres compiten por la codiciada Medalla Femenil. Por el momento no se conoce a la ganadora de la competencia; lo que sí se sabe es que hoy quedará definido durante el programa de Exatlón México a las 6:30 pm por Azteca UNO. Recordemos que hoy no solo se define a la ganadora de la medalla; también el Equipo Rojo y el Equipo Azul enfrentarán un impactante Duelo por la Supervicencia.

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¿Qué se juega este miércoles en Exatlón México?

Esta semana en Exatlón México, los hombres están en riesgo de eliminación, por lo que hoy ambos equipos deberán darlo todo para evitar que uno de los suyos sea enviado al domingo de eliminación luego del Duelo por la Supervivencia. Por si fuera poco, las mujeres tienen una oportunidad de conseguir la Medalla Femenil para ganar una vida extra, la cual podría ser de muchísima ayuda en caso de caer en Domingo de Eliminación.

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¿Quién ganó la Medalla Femenil este mércoles?

Aún no se confirma a la ganadora de la Medalla Femenil de este miércoles, pero si te quieres enterar, no te pierdas Exatlón México por Azteca UNO el día de hoy, pues las cosas se pueden poner color hormiga.

¿Dónde y cuándo ver Exatlón México?

Si quieres liberar toda la pasión deportiva que tienes acumulada, Exatlón México tiene lo que buscas y más de lunes a viernes a las 6:30 pm y domingos a las 6:00 pm por Azteca UNO. No te olvides de apoyar a tu atleta favorito, pues esta semana uno de los hombres podría abandonar la competencia.

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