Desde el reclusorio: Héctor Parra revela que estrena su nueva línea de ropa y accesorios

Héctor Parra concede su primera entrevista desde el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México para Ventaneando. A lo largo de la conversación, el actor se sinceró sobre su sentencia y su día a día en prisión, además de anunciar sus próximos proyectos, entre los cuales se encuentra el lanzamiento de su propia línea de ropa y accesorios: HH.

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De acuerdo a lo expresado durante la entrevista con Pati Chapoy y compañía, este nuevo lanzamiento es el resultado de unir fuerzas con su compañero de prisión, Hugo Velasco, con quien también tiene en mente otros proyectos, como una serie de ficción basada en su experiencia en la cárcel. Según explica el actor, lograron conseguir socios para comercializar sus diseños y hacer realidad su sueño de incursionar en el mundo de la moda:

“Después de meses de trabajo en mesas, de que nos caemos y siempre no, hoy les presumo que ya está lista mi línea de ropa y accesorios: HH”; compartió Héctor para Ventaneando. “El ocio fue la madre de la creatividad. Hace meses comenzamos a diseñar, fueron meses de trabajo y los tiempos de Dios son perfectos y exactos”; agregó. Aquí te compartimos la entrevista completa, en la que también habla sobre su posible liberación y el perdón a su hija Alexa:

Exclusiva | “Tengo fe en la justicia”; Héctor Parra habla EN VIVO desde la cárcel: su día a día en prisión, el perdón a su hija Alexa y más…

¿De qué se le acusa a Héctor Parra y por qué está en el reclusorio?

Héctor Parra fue denunciado de presunto abuso sexual infantil por su propia hija, Alexa Hoffmann, en agosto de 2020. Un año después de la denuncia, el actor fue detenido e ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde comenzó con su proceso judicial. En mayo de 2023, recibió una sentencia de 10 años y seis meses de prisión. No obstante, esta se modificó y la condena definitiva quedó en 12 años y seis meses.

¿Cuándo saldrá de prisión?

Héctor Parra lleva privado de su libertad desde el 15 de junio de 2021. Teniendo en cuenta los años que lleva preso y su sentencia definitiva, el actor saldría del Reclusorio Oriente de la Ciudad de México a inicios de 2034. No obstante, debido a que el artista interpuso un amparo para buscar la anulación o modificación de su condena, la fecha de su salida podría cambiar.

De momento, el amparo sigue en revisión, por lo que no queda más que esperar a conocer la decisión de las autoridades, quienes determinarán si su caso toma un rumbo diferente. Mientras tanto, su hija Daniela Parra se mantiene optimista al respecto.