El inicio de un nuevo ciclo escolar o el cambio de libreta es el momento perfecto para echar a volar la imaginación y personalizar los útiles escolares. Estas son las 3 ideas de portadas de Masha y el Oso para que los cuadernos luzcan increíbles.

Esta serie de animación infantil es una de las preferidas gracias a sus coloridos paisajes forestales y las divertidas dinámicas entre sus protagonistas. Si estás buscando inspiración para el cuaderno de preescolar, primaria o tus libretas de dibujo, estas son las mejores ideas de portadas temáticas.

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Las 3 mejores ideas para decorar tus portadas escolares con Masha y el Oso

Estas propuestas combinan diferentes texturas y niveles de dificultad, ideales para realizar en una tarde de manualidades en familia:

Portada tridimensional con texturas de la naturaleza

Forra el fondo del cuaderno con un papel azul claro que simule el cielo. En la parte inferior, recorta y pega capas de papel verde texturizado en forma de colinas para simular el pasto.

Con el fomi café, recorta la silueta y el tronco del Oso y los árboles. El secreto está en pegar los elementos en capas superpuestas para dar una sensación de profundidad en 3D.

3 ideas para hacer portadas de Masha y el Oso para tus cuadernos

Portada interactiva de ventana

Dibuja y colorea en una hoja blanca una escena detallada de Masha saludando alegremente. Pega este dibujo en el centro de la portada de la libreta. Después, corta una pieza de cartulina café del tamaño completo del cuaderno que simule las paredes de madera de la casa.

En el centro de esa cartulina, recorta un cuadrado a modo de ventana y fíjale la mica transparente. Pega la cartulina café sobre la portada dejando la ventana cerrada.

Portada minimalista con la silueta de los personajes en acuarela

En una hoja de alto gramaje, realiza manchas suaves con acuarela líquida mezclando tonos fucsias, morados y verdes pastel, permitiendo que los tonos se fundan entre sí de forma libre.

Una vez que la pintura esté completamente seca, utiliza el marcador negro para trazar únicamente el contorno de la silueta lineal de Masha sosteniendo la mano del Oso sobre el fondo de color.

