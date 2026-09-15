Qué poner a lado del sillón: 5 ideas para renovar tu casa

Decorar el espacio junto al sofá puede ser una de las maneras más efectivas de renovar tu casa sin gastar demasiado dinero, transformarás la personalidad de tu sala de estar sin tener que gastar en una remodelación completa.

Este rincón, que a menudo se deja vacío o se llena por pura inercia con lo primero que encontramos, es en realidad un punto focal clave para el diseño de interiores.

¡Trajes mexicanos estilizados! Checa esta imperdible pasarela con vestidos inspirados en las fiestas patrias

¿Qué poner a lado del sillón de tu sala?

Al elegir los elementos correctos, no solo elevarás la estética de tu hogar, sino que también mejorarás la funcionalidad diaria de tu espacio de descanso principal.

Para lograr una renovación armónica y con estilo, es fundamental equilibrar la utilidad con la belleza visual. No se trata solo de llenar el hueco, sino de crear una composición que aporte textura, iluminación adecuada y un toque personal.

Estas son las formas correctas de renovar tu casa con el diseño de interiores|Pexels: Tuğba Dönmez

5 ideas para renovar tu casa cambiando tu sala

Mesas auxiliares nido

Ofrecen una superficie escalonada muy versátil que se puede desplegar cuando recibes visitas y recoger fácilmente para ahorrar espacio. Materiales como la madera natural o el metal negro aportan un toque moderno o industrial según el estilo de tu sala.

Lámparas de piso

Crean una amtmósfera cálida y acogedora, ideal para noches de lectura o cine. Los modelos con brazo de arco o pantallas minimalistas funcionan como verdaderas estructuras decorativas.

Coloca una lámpara de piso en tu sala para dar calidez|Pexels: Magda Ehlers

Plantas de interior de gran tamaño

Introducir vegetación añade vida, frescura y una dosis de color orgánico. Rompen con las líneas rectas del mobiliario gracias a la forma de sus hojas.

Canastos de organización

Son la solución perfecta para guardar mantas decorativas, cojines extra o revistas de forma ordenada. Aportan una textura rústica y acogedora que suaviza el ambiente de la habitación.

Gallería de arte apoyada o repisas flotantes

Colocar una pequeña repisa o apoyar un cuadro grande directamente en el suelo junto al sofá aporta un aire bohemio y de estudio de arte. Ayuda a guiar la mirada hacia arriba, haciendo que los techos de la sala parezcan mpas altos.