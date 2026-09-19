El equinoccio de otoño de 2026 representa uno de los momentos de mayor equilibrio y transición energética del año, marcando el instante exacto en que la naturaleza inicia su periodo de introspección y maduración.

En el esoterismo, el uso de rituales con laurel para el equinoccio se ha consolidado como una tradición milenaria para canalizar la abundancia, limpiar las energías estancadas del verano y atraer la protección hacia el hogar.

Carlos Trejo sospecha que será peón la próxima semana y ya se está preparando

Los mejores rituales de laurel para el equinoccio de otoño 2026

Esta planta noble, históricamente vinculada con el triunfo y la sabiduría, funciona como un potente conductor espiritual para plasmar nuestras intenciones de éxito y estabilidad económica de cara al cierre del año.

Alinearse con las vibraciones de este cambio de estación a través del laurel te permitirá soltar los bloqueos mentales y abrir las puertas de la prosperidad material.

Al realizar estas prácticas caseras durante el día del equinoccio, aprovechas el portal cósmico de balance perfecto entre la luz y la oscuridad para purificar tu entorno.

Hojas de laurel para hacer rituales en otoño 2026|Pexels: Marek Kupiec

3 mejores rituales con laurel para el equinoccio de otoño 2026

Sahumerio de laurel para purificación del hogar

Quema un puñado de hojas de laurel secas en un recipiente resistente al calor y esparce el humo por todas las habitaciones de tu casa, caminando de adentro hacia afuera. El aroma y el humo de esta planta eliminan las vibraciones densas acumuladas.

Los mejores rituales con laurel para obtener buena energía en el equinoccio de otoño|VICTORIA BOWERS

Laurel de los deseos bajo el colchón o en la cartera

Toma tres hojas de laurel frescas, escribe en ellas con tinta dorada o negra tus metas financieras más importantes para este fin de año y colócalas dentro de tu billetera o debajo de tu almohada. Actúa como un amuleto constante de manifestación.

Baño de florecimiento y protección otoñal

Hierve siete hojas de laurel junto con una ramita de canela durante 10 minutos, deja entibiar la infusión y utilízala para enjuagarte del cuello hacia abajo al terminar tu ducha habitual.

Este baño limpia tu campo magnético, reduce el estrés mental de la rutina y te envuelve en una aureola de atracción positiva para iniciar el otoño con vitalidad.