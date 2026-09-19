5 colores increíbles para pintar tu casa en otoño y darle un nuevo aspecto

Estamos a pocas horas de que llegue el otoño oficialmente por lo que las tendencias comienzan a cambiar y esto incluye a las casas. Para esta nueva temporada hay colores que harán que tu hogar luzca de una manera acogedora.

Carlos Trejo ayuda a Pimpinela a “hablar” con su mamá y ROMPE EN LLANTO en La Granja VIP

Los colores que transmiten calma son muy hermosos, pero no creas que solo son blanco y beige. Aquí tenemos una selección ideal que funciona muy bien para las casas en otoño.

¿Cuáles son los colores para tu casa en otoño?

Blanco roto: luminoso, pero mucho más cálido que el blanco puro

En cuanto a los blancos rotos contienen un ligero matiz crema, marfil o arena por lo que mantienen la sensación de luminosidad, pero le dan al ambiente un toque suave. Estos blancos son un fondo discreto perfecto que permite que materiales y texturas ganen protagonismo.

Arcilla suave: el neutro que pone un poco de color

Luego nos encontramos con este tono que se encuentra en el medio de un beige cálido, un melocotón apagado y el color tierra. Estos aportan calidez envolvente más que el de un neutro convencional, y combina especialmente bien con maderas de tono medio, blancos rotos, crudos, marrones y pequeños detalles azulados o verdes.

Especialistas recomiendan colocarlo en salones y comedores, pero también puede ser para una zona de paso.

Verde grisáceo: la prueba de que la calma no siempre es beige

Aquí nos encontramos con otra opción que es un verde apagado que funciona como un neutro. Se recomienda un tono salvia, oliva grisáceo o verdes minerales. Al estar menos saturados tienen presencia, pero no dominan toda la decoración.

Pueden acompañar a la madera, piedra, fibras y textiles naturales. Aplícalo en un salón, en el dormitorio o en el recibidor.

Rosa empolvado: cálido sin resultar demasiado dulce

Este es un tono para conseguir una calma interesante. Un rosa sucio, yeso o empolvado, con suficiente beige, gris o tierra en su composición para que pierda ese carácter excesivamente dulce.

Se recomienda aplicarlo en dormitorios porque envuelve sin oscurecer, pero también puede sorprender en un salón acompañado de muebles contemporáneos.

Gris piedra o greige: el neutro para quien no quiere una casa demasiado cálida

Por último, tenemos este estilo donde encontramos los tonos piedra, topo claro y greige ocupan ese cómodo territorio intermedio que permite combinar prácticamente toda la casa con una misma base.

Una gran opción para cuando tienes muebles de diferentes épocas o materiales.

