6 cambios que puedes hacer en tu dormitorio pequeños sin gastar demás

Si tienes un dormitorio pequeño sabrás que las reformas y los adicionales deben ser bien pensados. Es por esto que si estás en busca de un cambio pues te vamos a contar opciones que estén ajustadas a la distribución, iluminación y orden con el que dispones.

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Hay ciertos cambios puntuales en los que puedes hacer énfasis para transformar por completo tu dormitorio sin sacrificar la circulación cómoda y reducir los elementos que saturan la vista

¿Cómo hacer cambios en un cuarto pequeño?

Una mesita ligera despeja el perímetro de la cama

Como primera opción puedes sustituir la mesa de noche tradicional por una balda, un estante cerrado o una mesa auxiliar para reducir el volumen junto a la cama. Si optas por la balda que sea de 25 a 30 centímetros de fondo puede resolver los objetos esenciales; para una mesa o taburete, bastan 30 a 40 centímetros. Las soluciones suspendidas dejan el suelo visible y facilitan la limpieza.

Los apliques liberan la superficie de apoyo

La iluminación colocada en la pared te permite poder prescindir de lámparas que van ocupando espacio innecesariamente. Puedes encontrar modelos con cable y enchufe o recargables para no tener que hacer una instalación eléctrica. La iluminación mural también aporta luz de lectura sin sumar una lámpara de pie.

El hueco bajo la cama sirve para lo que no se usa a diario

El espacio de abajo de la cama puede ser utilizar para colocar cajas bajas con ruedas, bolsas con cierre o cestos para guardar aquellos elementos que ocupan lugar como ropa de otra temporada, mantas, zapatos o bolsos. Si elijes con ruedas pues será más fácil el acceso.

Cortinas altas y anchas modifican la percepción de la ventana

Para llevar a cabo esta idea lo que debes hacer es subir la barra o el estor hacia el techo para lograr que la habitación se vea más alta. También puedes hacer que la barra sobrepase ambos lados de la ventana: al abrir las cortinas, queda expuesta una mayor superficie de vidrio y entra más luz.

Mover la cama mejora los recorridos cotidianos

Por otro lado, tenemos esta opción donde puedes colocar la cama en un lugar donde te permita circular a diario, sin que la cama bloquee el acceso a ventanas, armarios o cajones. Antes de comprar una pieza, resulta útil probar distintas posiciones y comprobar cuál deja recorridos más claros.

Retirar una pieza innecesaria recupera suelo

Como última idea puedes retirar aquello que no ocupa un lugar importante como una silla donde se acumula ropa, un banco sin uso o una cómoda muy profunda. Si lo retiras podrás evaluar si realmente se justifica el espacio que ocupa. La revisión debe concentrarse en piezas prescindibles, no en eliminar almacenamiento que haga falta.