¿Próxima traición? Natalia Alcocer quiere que se vaya Niurka, pero la sigue llamando amiga

Aunque los bandos en la segunda temporada de La Granja VIP están claros, todavía puede haber muchas sorpresas. Los enojos y traiciones no han parado y Natalia Alcocer aseguró que prefiere que Niurka se vaya, aunque la sigue llamando amiga.

En la fiesta mexicana que disfrutaron los Granjeros, Fernando Lozada le preguntó qué haría si tuviera que elegir entre sacar a Niurka o Manelyk, la respuesta sorprendió a todos.

Aunque al principio quiso evadir la pregunta terminó por responder: "prefiero a una no amiga Mane que a una amiga como Niurka que me manipula, que tengo que hacer lo que ella quiere para tener su amistad y su aprobación, entonces, preferiría competir con alguien como Mane".

Natalia continuó y dijo que no le gusta que le digan lo que tiene que hacer o que le condicionen la amistad. Sin embargo, aseguró que para ella Niurka sigue siendo una amiga y seguirá tratándola como tal, pero que en los últimos días se dio cuenta de cómo es en realidad la cubana.

Existe un equipo claro, pero Natalia Alcocer está jugando a sobrevivir

Más allá de los conflictos que ha enfrentado con Niurka y de que, aseguró, siente que no ha recibido lealtad por parte de la cubana, Natalia Alcocer explicó que en La Granja VIP ya existe un bando claro y que el resto únicamente están jugando para sobrevivir y mantenerse el mayor tiempo posible en el reality.

Incluso, señaló que ella no cree tener aliados en la Granja, únicamente lealtades. Y es que, desde hace días, Alcocer dijo que no votaría como Niurka le pidiera porque no está de acuerdo con sus razones y no quiere meterse en problemas que no le corresponden.

Otro momento que fracturó la amistad entre las Granjeras fue cuando Natalia se sintió ofendida por una broma de Kevin Bicolor y la vedette no la defendió, quiso justificar al comediante.