5 cortes de pelo rizado con flequillo que serán tendencias en otoño

El pelo rizado tendrá un gran protagonismo en este otoño 2026 por lo que la tendencia será resaltar la textura natural y darle volumen con ayuda de distintos tipos de cortes de pelo. Un agregado que no puede faltar es el flequillo.

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Si tienes pensando un cambio de look pues aquí te dejamos los mejores cortes de pelo rizado con flequillo para lucir hermosa en el otoño. Elige el mejor estilo para ti con estas recomendaciones.

¿Cuáles son los mejores cortes de pelo rizado?

El pixie rizado con flequillo será uno de los protagonistas de la temporada

Aquí nos encontramos con un corte pixie que tiene volumen en la parte superior y llevar los laterales y la nuca más despejados. Es sin dudas uno de los clásicos de pelo corto y quedará muy bien con un flequillo ya que aportará frescura.

Luce hermosa este otoño con un mullet rizado con flequillo baby bang

Esta es una opción para quienes buscan un cambio radical ya que nos encontramos con un mullet rizado con flequillo baby bang. Este último es un miniflequillo que por lo general queda en la mitad de la frente, pero puedes ir adaptándolo a la forma del rostro.

Con un bob rizado redondeado con flequillo te robarás la mirada

Este es un estilo que se reinventa constantemente por lo que ahora nos podemos encontrar con un estilo que potencia el volumen alrededor de la cabeza. Puedes integrar el flequillo integrando la forma del corte, aporta equilibrio y consigue enmarcar las facciones.

Shaggy rizado con flequillo, un corte en tendencia

Una de las tendencias es el shaggy rizado con flequillo que aporta movimiento, llama la atención por las capas que brindan una estructura ligera y desenfadada.

Cortes de pelo rizado con flequillo que dominarán este otoño 2026

Por último, tenemos un corte de pelo que se inspira en los años setenta y la icónica melena de Jim Morrison. Este estilo volverá como uno de los preferidos del otoño. Este corte se destaca por su forma redondeada, abundante y llena de capas, con el cabello cayendo alrededor del rostro.