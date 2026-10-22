El romero es una de las plantas aromáticas más antiguas, versátiles y poderosas del mundo. Aunque es sumamente famoso en la gastronomía mundial dentro de la filosofía del Feng Shui y la medicina tradicional es considerado un auténtico escudo energético y un imán de la buena fortuna.

Su vibrante aroma no solo tiene la capacidad de despejar la mente y mejorar la concentración, sino que purifica las estancias y abre los caminos hacia la prosperidad.

Tener romero en casa es sinónimo de protección y vitalidad, pero para canalizar sus propiedades místicas al máximo es fundamental saber ubicarlo.

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Los 3 lugares para colocar el romero en tu casa y potenciar su energía

En la entrada principal de la casa

Al situarlo en el recibidor o en el porche exterior, el romero funciona como un guardián. Su misión es bloquear las malas vibras, disolver las envidias y filtrar la energía para que solo el éxito, la armonía y la fluides monetaria tengan permitido cruzar el umbral hacia tu hogar.

Romero en casa: 3 lugares para colocarlo y atraer abundancia|Pexels: Alina Skazka

En la cocina o área de trabajo

Tener romero fresco en tu cocina o cerca de tu escritorio ayuda a atraer abundancia material y claridad mental. Su aroma estimula el intelecto y la productividad, lo que se traduce directamente en una mejor toma de decisiones financieras, mejores ideas de negocio y un flujo constante de recursos.

En la sala de estar o área social

Un romero bien cuidado en este espacio ayuda a mantener la paz y la cohesión familiar. El Feng Shui explica que una familia unida y en armonúa es la base indispensable para que la abundancia y los proyectos compartidos prosperen. Esta planta absorbe las tensiones diarias, transformándolas en vitalidad colectiva.

Romero en casa: 3 lugares para colocarlo y atraer abundancia|Lachlan Ross

Además de decorar tus habitaciones con macetas vivas, el romero tiene un uso ritual muy popular para la noche, consiste en colocar una hoja de laurel y una rama de romero debajo de tu almohada. Esta combinación es ideal si te cuesta conciliar el sueño o si experimentas estrés por problemas económicos.

