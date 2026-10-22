Romero en casa: 3 lugares para colocarlo y atraer abundancia
El romero es mucho más que una hierba aromática para la cocina. Descubre los 3 mejores lugares para colocar el romero en casa y atraer abundancia
El romero es una de las plantas aromáticas más antiguas, versátiles y poderosas del mundo. Aunque es sumamente famoso en la gastronomía mundial dentro de la filosofía del Feng Shui y la medicina tradicional es considerado un auténtico escudo energético y un imán de la buena fortuna.
Su vibrante aroma no solo tiene la capacidad de despejar la mente y mejorar la concentración, sino que purifica las estancias y abre los caminos hacia la prosperidad.
Tener romero en casa es sinónimo de protección y vitalidad, pero para canalizar sus propiedades místicas al máximo es fundamental saber ubicarlo.
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Los 3 lugares para colocar el romero en tu casa y potenciar su energía
- En la entrada principal de la casa
Al situarlo en el recibidor o en el porche exterior, el romero funciona como un guardián. Su misión es bloquear las malas vibras, disolver las envidias y filtrar la energía para que solo el éxito, la armonía y la fluides monetaria tengan permitido cruzar el umbral hacia tu hogar.
- En la cocina o área de trabajo
Tener romero fresco en tu cocina o cerca de tu escritorio ayuda a atraer abundancia material y claridad mental. Su aroma estimula el intelecto y la productividad, lo que se traduce directamente en una mejor toma de decisiones financieras, mejores ideas de negocio y un flujo constante de recursos.
- En la sala de estar o área social
Un romero bien cuidado en este espacio ayuda a mantener la paz y la cohesión familiar. El Feng Shui explica que una familia unida y en armonúa es la base indispensable para que la abundancia y los proyectos compartidos prosperen. Esta planta absorbe las tensiones diarias, transformándolas en vitalidad colectiva.
Además de decorar tus habitaciones con macetas vivas, el romero tiene un uso ritual muy popular para la noche, consiste en colocar una hoja de laurel y una rama de romero debajo de tu almohada. Esta combinación es ideal si te cuesta conciliar el sueño o si experimentas estrés por problemas económicos.