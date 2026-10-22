4 ideas de cómo personalizar una camiseta con los Saja Boys
Estas propuestas son ideales para transformar una prenda básica con referencias visuales de la película animada
El vestuario de los Saja Boys ofrece distintas referencias para crear prendas inspiradas en Abby Saja, Baby Saja, Mystery Saja y Jinu, desde ilustraciones estampadas hasta detalles textiles hechos a mano como las opciones para personalizar una camiseta. O también puedes optar por estas 4 ideas para hacer llaveros de Rumi, Mira y Zoey para llevar a todas partes.
Para realizar estas manualidades puedes utilizar una camiseta lisa que ya tengas en casa, elegir el personaje que más te guste y decidir si prefieres un diseño discreto o una ilustración grande en el pecho. También puedes optar por estas 4 ideas para hacer estuches de KPop Demon Hunters para la escuela.
Las ideas para personalizar la camiseta
1. Abby Saja: Destaca por su apariencia musculosa y su camisa de estampado tropical, una de las prendas que Netflix relaciona con su presentación en la película. Para recrear esa estética, elige una camiseta blanca o negra y coloca en el centro una ilustración del personaje. Puedes añadir hojas tropicales, estrellas o su nombre con letras grandes para reforzar la referencia visual sin cubrir toda la prenda.
2. Baby Saja: Puedes adaptar ese motivo a una camiseta rosa claro y combinar rombos en tonos blancos, magenta y negros. En el centro, añade una imagen pequeña del personaje para conservar el estilo de la referencia original.
3. Jinu: Lidera a los Saja Boys dentro de la historia y utiliza una imagen de estrella musical que contrasta con su papel sobrenatural. Para una camiseta inspirada en él, puedes elegir una prenda negra y colocar su nombre en letras blancas, plateadas o violetas. Un retrato en la espalda y un símbolo pequeño en el pecho permiten distribuir el diseño sin saturar la tela.
4. Chaleco Misery Saja: Aparece en la guía de vestuario de Netflix con un chaleco tejido de cuello en V y tonos morados. Puedes tomar ese diseño como referencia para decorar una camiseta blanca, gris o negra con un cuello geométrico dibujado sobre el pecho. Añade líneas moradas y blancas, un retrato pequeño o el nombre del personaje para completar la composición.