El vestuario de los Saja Boys ofrece distintas referencias para crear prendas inspiradas en Abby Saja, Baby Saja, Mystery Saja y Jinu, desde ilustraciones estampadas hasta detalles textiles hechos a mano como las opciones para personalizar una camiseta. O también puedes optar por estas 4 ideas para hacer llaveros de Rumi, Mira y Zoey para llevar a todas partes.

Para realizar estas manualidades puedes utilizar una camiseta lisa que ya tengas en casa, elegir el personaje que más te guste y decidir si prefieres un diseño discreto o una ilustración grande en el pecho. También puedes optar por estas 4 ideas para hacer estuches de KPop Demon Hunters para la escuela.

4 ideas de cómo personalizar una camiseta con los Saja Boys|IA

Las ideas para personalizar la camiseta

1. Abby Saja: Destaca por su apariencia musculosa y su camisa de estampado tropical, una de las prendas que Netflix relaciona con su presentación en la película. Para recrear esa estética, elige una camiseta blanca o negra y coloca en el centro una ilustración del personaje. Puedes añadir hojas tropicales, estrellas o su nombre con letras grandes para reforzar la referencia visual sin cubrir toda la prenda.

2. Baby Saja: Puedes adaptar ese motivo a una camiseta rosa claro y combinar rombos en tonos blancos, magenta y negros. En el centro, añade una imagen pequeña del personaje para conservar el estilo de la referencia original.

3. Jinu: Lidera a los Saja Boys dentro de la historia y utiliza una imagen de estrella musical que contrasta con su papel sobrenatural. Para una camiseta inspirada en él, puedes elegir una prenda negra y colocar su nombre en letras blancas, plateadas o violetas. Un retrato en la espalda y un símbolo pequeño en el pecho permiten distribuir el diseño sin saturar la tela.

4. Chaleco Misery Saja: Aparece en la guía de vestuario de Netflix con un chaleco tejido de cuello en V y tonos morados. Puedes tomar ese diseño como referencia para decorar una camiseta blanca, gris o negra con un cuello geométrico dibujado sobre el pecho. Añade líneas moradas y blancas, un retrato pequeño o el nombre del personaje para completar la composición.