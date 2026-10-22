5 delineados turcos para alargar y profundizar la mirada

El mundo del maquillaje es bastante amplio por lo que nos podemos encontrar con una gran cantidad estilos diferentes para llevar a cabo. En este caso te vamos a contar los mejores delineados turcos que te ayudan a alargar y profundizar la mirada.

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Esta técnica llamada Turkish Delight Makeup inspirado en la icónica actriz Türkân Şoray se ha popularizado en las redes sociales debido a que permiten alargar, rasgar y dar profundidad.

¿Cuáles son los mejores delineados turcos?

El Clásico "Turkish Delight" (Estilo Muñeca Vintage)

Comenzamos con este clásico que se inspira en el cine turco de los años 70. Esto busca simular unos ojos grandes y perfectamente almendrados. Para hacerlo tienes que trazar una línea negra gruesa y prolija con una pomada o delineador en gel al ras de las pestañas superiores. Lo importante es que la colita exterior no suba de manera exagerada, sino que lo haga sutilmente.

Deberás complementar con un lápiz crema o beige en la línea de agua para abrir la expresión.

Delineado Doble Alado con Espacio Negativo

Aquí tenemos una opción ideal para esparcir visualmente los ojos y estilizar los párpados. Para lograr el cometido deberás dibujar un delineado superior alargado hacia la sien.

Después vas a realizar una segunda línea fina justo debajo de las pestañas inferiores que vaya en paralelo a la colita superior. Deja un espacio libre entre los rabillos y lo rellenas con un corrector claro o iluminador mate.

Delineado Invertido o "Foxy" del Lagrimal

Este delineado es para quienes prefieren una mirada felina, penetrante y exótica. Para ello debes hacer el ala externa clásica, extiende el trazo en el extremo interno del ojo, dibujando un pico muy fino y afilado que apunte hacia abajo en la zona del lagrimal. Esto conecta con la línea inferior del ojo, rasgando la mirada por completo y aportando un toque de misterio.

Delineado Turco Ahumado (Smoky Wing)

Luego nos encontramos con esta opción para quienes buscan profundidad, pero no líneas demasiado rígidas. Para lograrlo vas a realizar un delineado con ayuda de un lápiz kohl o gel negro a ras de pestañas. Procura que antes que se seque vas a tomar un pincel biselado y una sombra marrón oscura o grisácea para difuminar los bordes con movimientos diagonales hacia afuera. Esto genera una sombra de transición que eleva ópticamente el ojo sin que el maquillaje se sienta pesado.

Delineado de Cuenca Extendida (Deep Liner)

Llegamos al último delineado que se usa en las producciones turcas para ampliar el párpado móvil. Lo que debes hacer es llevar el delineado superior un poco más arriba del pliegue natural del ojo. Al llegar al extremo, une sutilmente la colita con una sombra de profundidad en tonos cafés que se difumine justo sobre el hueso de la ceja. Al crear este "nuevo pliegue", el ojo gana una profundidad tridimensional instantánea.