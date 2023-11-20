Esto deben pagarte de aguinaldo si solamente trabajaste 2 meses

El aguinaldo, esa ansiada recompensa al esfuerzo laboral, está a la vuelta de la esquina para miles de trabajadores. Según la Ley Federal del Trabajo (LFT), esta prestación anual debe ser entregada a todos los empleados, ya sean de base, de confianza, sindicalizados, eventuales o por comisión; antes del 20 de diciembre de cada año.

Sin embargo, antes de la entrega del aguinaldo, ha surgido la pregunta crucial para aquellos que no han laborado el año completo: ¿cuánto me corresponde cobrar si solo trabajé por un breve periodo de dos meses?

¿Qué dice la Ley Federal del Trabajo al respecto?

La LFT establece que todo trabajador tiene derecho a un aguinaldo, equivalente al menos a 15 días de salario, en caso de haber prestado sus servicios a una misma empresa o patrón durante todo el 2023. Pero, para quienes no cumplieron con un año completo, la cantidad será proporcional al tiempo trabajado.

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¿Cuánto debo cobrar de aguinaldo si sólo trabajé 2 meses?

Calcular el aguinaldo proporcional implica seguir un sencillo procedimiento matemático. Primero, se debe determinar el salario diario, multiplicando el sueldo mensual por los días que tiene un mes. Luego, se toma la base diaria y se multiplica por los 15 días mínimos que se deben pagar por ley. A continuación, se divide esta cifra entre 365, para obtener el valor diario de la prestación.

Supongamos que el salario neto mensual es de 10,000 pesos y solo se trabajaron dos meses en el año, es decir, alrededor de 60 días. Siguiendo el ejemplo:



Dividir 10,000 entre 30 días resulta en un salario diario de aproximadamente 333 pesos.

Al multiplicar el salario diario por los 15 días mínimos de aguinaldo, da un total de $5,000.

Dividir 5,000 entre 365 días, da como resultado alrededor de 14 pesos, que es el valor diario del aguinaldo.

Finalmente, multiplicar los días trabajados (60) por el valor diario del aguinaldo ($14), proporciona un monto aproximado de 840 pesos a recibir.

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