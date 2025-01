Estos son los eclipses que habrá en 2025: ¿Cómo y cuándo verlos?

Two @NASA_Astronauts will venture out of the @Space_Station on Jan. 16 and Jan. 23 to complete station upgrades. Get more details about the upcoming spacewalks from @NASA_Johnson experts in a news conference at 2pm ET (1900 UTC) on Friday, Jan. 10: https://t.co/QKYyrkaIAt pic.twitter.com/CrIBoh6ztv