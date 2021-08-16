Esta noche, gran estreno de Exatlón Guardianes vs. Conquistadores.

El gran estreno de Exatlón México, quinta temporada, ¡es esta noche por fin! ¿Quiénes son los atletas que nos emocionarán todas las noches? ¡Te contamos!

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Ellos son los atletas que formarán parte de los Guardianes en Exatlón México.

BRISEIDA ACOSTA: 27 años, Taekwondo, ¡representó en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020!

27 años, Taekwondo, ¡representó en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020! MARCELA PÉREZ: 24 años, Baloncesto.

24 años, Baloncesto. ESTEPHANIE SOLÍS: 26 años, Fútbol Bandera.

26 años, Fútbol Bandera. ALEX ALPUCHE: 21 años, Karate.

21 años, Karate. JAHIR OCAMPO: 31 años, Clavadista Olímpico. ¡Ya lo conoces, el capitan “Ochampion” de la segunda temporada!

31 años, Clavadista Olímpico. ¡Ya lo conoces, el capitan “Ochampion” de la segunda temporada! ALAN MENDOZA: 27 años, Futbolista.

27 años, Futbolista. MARIO OROZCO: 27 años, Futbolista.

27 años, Futbolista. DANIEL VARGAS : 32 años, Karate.

: 32 años, Karate. ALELY HERNÁNDEZ : 30 años, Esgrima. ¡Una de las mejores atletas de la segunda temporada!

: 30 años, Esgrima. ¡Una de las mejores atletas de la segunda temporada! NATALY GUTIÉRREZ: 30 años, Baloncesto.

30 años, Baloncesto. DULCE FIGUEROA: 24 años, Frontón.

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Ellos son los atletas que formarán parte de los Conquistadores en Exatlón México.

XIMENA DUGGAN : 28 años, Parkour y Baterista.

: 28 años, Parkour y Baterista. MARYSOL CORTÉS: 24 años, Futbolista. ¡Nuestra querida Sol está de regreso! Llegó a las últimas semanas en la tercera temporada.

24 años, Futbolista. ¡Nuestra querida Sol está de regreso! Llegó a las últimas semanas en la tercera temporada. MACKY GONZÁLEZ: 32 años, Atletismo, ¡la campeona femenil de la primera temporada de Exatlón México!

32 años, Atletismo, ¡la campeona femenil de la primera temporada de Exatlón México! DAVID JUÁREZ “LA BESTIA": 24 años, Ginmasia Artística. ¡Llegó a la semana final en la tercera temporada y salió por lesión en la cuarta temporada!

24 años, Ginmasia Artística. ¡Llegó a la semana final en la tercera temporada y salió por lesión en la cuarta temporada! TANYA NUÑEZ: 25 años, Atletimo.

25 años, Atletimo. YARELI ARGUIJO: 24 años, Fútbol Bandera y Gimnasia Rítmica.

24 años, Fútbol Bandera y Gimnasia Rítmica. FERNANDO STALLA: 24 años, Surf.

24 años, Surf. OSIRYS ESCOBEDO: 19 años, Parkour y Atletismo.

19 años, Parkour y Atletismo. RAMIRO GARZA: 26 años, Calistenia y Funcional.

26 años, Calistenia y Funcional. ENRIQUE GUERRERO : 24 años, Parkour y Funcional.

: 24 años, Parkour y Funcional. JONATHAN GARCÍA: 25 años, Tenis y Crossfit.

Esta temporada estará con todo, ¡el nivel estará más alto que nunca! A pesar de que hay varias caras conocidas y muy queridas por los fans, hay otras que tienen muchas historias que contar, mucho talento y capacidad que mostrar y con las que seguro conectarás también muy pronto.

¿Eres Guardián o Conquistador? Recuerda, GRAN ESTRENO DE EXATLÓN GUARDIANES VS.CONQUISTADORES ESTA NOCHE 7:30 P.M. POR AZTECA UNO.

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