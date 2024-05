Eugenio Derbez aclara rumores de divorcio con Alessandra Rosaldo

Las relaciones de pareja jamás van a estar exentas de chismes, rumores y especulaciones, principalmente las de los famosos. Es por ello que en las últimas horas se especuló que Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo estarían al borde del divorcio.

¿Cómo surgió el rumor de divorcio? Todo comenzó por las declaraciones que hizo una periodista (Martha Figueroa), quien aseguró que era inminente la ruptura entre el actor, productor y comediante mexicano con la vocalista de Sentidos Opuestos.

“Es seguro, se ve que ya no se soportan. Me gusta mucho la pareja que hacen, pero ya es evidente que no se llevan bien, no se pueden ver, y te digo algo uno puede ver a Eugenio Derbez por ser muy chistoso y pues se le admira como actor y productor. Alessandra se la pasa todo el programa diciendo que Eugenio es mal marido, que es un mal padre, parece tonto, se la pasa todo el programa haciendo menos al comediante, menospreciándolo”, dijo la periodista.

¿Cuántos años de relación llevan Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo?

En marzo pasado la pareja cumplió 18 años de relación, tiempo en el que se han posicionado como una de las más sólidas y queridas del mundo del espectáculo, incluso con altibajos que han quedado al descubierto en el reality “De Viaje con los Derbez”.

¿Qué dijo Eugenio Derbez?

En medio de los rumores y especulaciones en torno a su posible separación, Eugenio Derbez rompió el silencio y aclaró si es cierto que “ya no se soportan”, esto durante un breve encuentro con tuvo con algunos medios de comunicación. “Ya me andan divorciando, pero no. Seguimos muy felizmente casados”, declaró Eugenio Derbez.

“Estoy muy bien con Ale, lo que pasa es que estoy trabajando mucho fuera de Los Ángeles y Aitana tiene escuela en Los Ángeles. Por eso ella está allá y yo acá, pero tenemos una maravillosa relación. Hay días que Ale no me soporta pero todo bien”, agregó Eugenio Derbez.

¿Alessandra Rosaldo pensó en tirar la toalla?

Hace algunos días Alessandra Rosaldo estuvo en el podcast de Aislinn Derbez “La Magia del Caos”, donde reveló que cuando eran novios, se separaron por un tiempo por la dinámica que llevaba Eugenio Derbez.

“Un día dije: ‘Ya no puedo más, tengo que cortar al cien, de tajo, porque estar aquí me está haciendo más daño. Me estoy muriendo en vida, me estoy muriendo de tristeza siguiendo con él, de ver que ya no soy su prioridad. Ya estoy al final de la lista”, declaró porque no encontraba su lugar en la vida de Eugenio Derbez; sin embargo, la pareja ha logrado superar eso y más, por lo que está más sólida que nunca.