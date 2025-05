¿Cuál es el “miedo” que Eugenio Derbez tiene por volver a interpretar a Burro en Shrek 5?

En los últimos días les contamos que Eugenio Derbez habría dado el sí para comenzar con la actuación de doblaje y, con ello, volverle a dar vida a Burro en Shrek 5 de la misma forma en cómo le hizo en las entregas anteriores; sin embargo, para que ello sucediera los productores de la película tendría que cumplir con una condición, la cual era darle libertad para modificar el libreto.

Para poner un poco de contexto, vale decir que en las cuatro entregas anteriores Eugenio Derbez, junto a uno de sus escritores (que ya falleció), adaptó el libreto en inglés a fin de regionalizar más los chistes para el público latino. Esta situación hizo que las películas fueran un rotundo éxito en México y el resto de Latinoamérica, y es precisamente lo anterior algo que se relaciona con uno de los miedos del comediante.

¿Cuál es el miedo de Eugenio Derbez si regresa a darle vida a Burro?

Durante la alfombra de los Premios Latino, Eugenio Derbez aseguró que ya fue contactado por la producción de Dreamworks y que él había confirmado su asistencia solamente si le daban la libertad de adaptar nuevamente el libreto. En este sentido, el comediante mexicano desconoce si se le permitirá, pues a diferencia de las entregas pasadas, la producción de la película no es la misma.

Fue precisamente en este apartado en donde Eugenio mostró el miedo que tiene porque la gente mexicana ya no crea que es lo suficientemente chistoso, por lo que, para evitar este hecho, prefiere aclimatar el libreto o, de lo contrario, declinar tal propuesta: “Si no me lo permiten, no lo voy a hacer, porque el que sale perdiendo soy yo. La gente va a decir ‘Eugenio Derbez ya no es tan chistoso como antes, ya le pegaron los años’”, sentenció.

dice que no es como si el doblaje mexicano fuese el mejor, cuando eugenio derbez con unos cuantos modismos de México hizo que el doblaje de burro de shrek fuese mejor que el originalpic.twitter.com/pjDEVwTpMW https://t.co/zpK7aaYSQd — mari (@forgt_ful) April 12, 2025

¿Este es el único trabajo de Eugenio Derbez en el doblaje?

La respuesta es no. Y es que, si bien Burro es el papel más representativo que Eugenio Derbez ha tenido en el mundo del doblaje, es imposible olvidar otros trabajos que ha protagonizado. Entre estos destacan su labor como Mushu en la película de Mulán y Snowball en La Vida Secreta De Tus Mascotas, así como El Grinch en la película que lleva el mismo nombre.