Así fue la detención de Eugenio Derbez en el aeropuerto de Nueva York, ¿qué le pasó?

A través de sus redes sociales, Eugenio Derbez relató el incómodo momento que vivió en el aeropuerto de Nueva York, donde lo detuvieron y le retuvieron su equipaje gracias al curioso regalo que una de sus fans le hizo.

¿Le regalaron a Eugenio Derbez una sandía tallada con su rostro? El actor, comediante y productor mexicano decidió llevar consigo el regalo que le hizo una fanática a la que llamó “Lady sandía”, pues le regaló ni más ni menos que una sandía tallada con su rostro.

Eugenio Derbez ya está aceptando devoluciones en La Resolana

“Chequen esto, ahí está tallada mi cara en una sandía, pero vean el trabajo, el detalle, es una obra de arte; o sea, sí la talló en una sandía”, dijo Eugenio Derbez en un video que publicó en sus historias de Instagram.

Cabe mencionar que Eugenio Derbez estuvo de visita en Nueva York para acudir a un programa de televisión; sin embargo, cuando tocó el turno de volver a su residencia en Los Ángeles, el regalo que le hizo la fan le causó algunos inconvenientes en el aeropuerto.

¿Cuál fue el incómodo momento que vivió?

A través de una serie de mensajes compartidos en su cuenta de Instagram, Eugenio Derbez reveló que tras una revisión, le negaron el acceso a su vuelo. “Me tienen detenido, o sea, no detenido; me tienen esperando en lo que revisan mi equipaje porque me encontraron la sandía que me regaló “Lady sandía”, en la calle”, relató.

“No sabía qué hacer con ella y dije ‘¿qué hago, me la llevo a Los Ángeles o se la doy a un fan de Nueva York y la autografío? Entonces le puse la firma, pero ya no me dio tiempo de avisarle a la gente… el caso es que la traje y aquí en seguridad me tienen detenida la sandía y a mí”, agregó.

¿Qué sucedió con la sandía?

Después de la revisión y de que lo tuvieran detenido, Eugenio Derbez pudo realizar su viaje y llevar consigo tan peculiar regalo. No obstante, le preguntó a sus fans cuál sería el mejor destino que debía darle a su regalo.

Al final, compartió un video en donde se le ve guardándola en el refrigerador de su casa y lo acompañó con el texto: “Fin de la historia”.