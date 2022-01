Stephanie Hernández no teme a denuncia de Eduin Caz por Ley Olimpia.

Stephanie Hernández niega haber querido extorsionar a Eduin Caz.

Luego del escándalo generado por Stephanie Hernández, la mujer con la que presuntamente Eduin Caz le fue infiel a su esposa, ella asegura que solo difundió un video donde se le ve dormido, no desnudo, por lo tanto no es posible que la puedan denunciar por la Ley Olimpia.

“La ley respalda a hombres y mujeres, pero no fueron imágenes sexuales, imagínate si fuera un delito grabar a alguien dormido, toda la gente estaría en la cárcel”, dijo contundentemente la joven de 23 años.

Hernández reconoció que no tuvo ningún tipo de amenaza del vocalista de Grupo Firme, pero sí de los admiradores de éste, al grado que cuando subió el video, le daba mucho miedo salir a la calle.

“Esos días cuando pasó eso, sí me daba miedo salir de mi casa, no quería salir, me decían que si me veían me iban a matar, me decían ‘maldita zorra’ y yo pensando que nada de esto fue mi intención, en ese momento yo no pensé en meterme con él, simplemente las cosas se dieron”, dijo Stephanie.

La joven aseguró que quien sí le reclamó fue la esposa de Eduin Caz a través de mensajes en redes sociales, pero ella no le respondió para no hacer más grande el conflicto.

Así fue el encuentro entre Eduin Caz y Stephanie Hernández

En entrevista, Stephanie Hernández platicó cómo fue su encuentro con Eduin Caz, mismo del que obtuvo el video que subió en Tik Tok, donde asegura que pasó una noche con el cantante del Grupo Firme.

“Cuando supe que iban a venir, empecé a seguir a varios que eran del grupo y me empezaron a regresar el follow, me dijo: ‘Ven al after’, yo no fui quien le hablé, eso lo quiero dejar claro otra vez. Yo llegué, yo me senté en un sillón, él se me acercó, estaba algo nerviosa... me empezó a sacar plática y me dijo que si tenía hambre. La verdad me cautivó, yo no sabía que estaba casado”, recordó la chica.

