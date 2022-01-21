Así fue la última audiencia de Larry Ramos, pareja de Ninel Conde.

Luego de que permanece prófugo de la justicia tras haberse arrancado el grillete que lo mantenía en prisión domiciliaria, por haber sido acusado de fraude electrónico en perjuicio de más de 200 personas a las que robó los ahorros de toda su vida, Larry Ramos, pareja de Ninel Conde, sigue en el ojo del huracán debido a las múltiples denuncias que ahondan en su contra en Estados Unidos.

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La nueva audiencia contra Larry Ramos

Este jueves, tuvo lugar una nueva audiencia relativa al reclamo judicial que Elizabeth Mateo presentó en su contra. Mateo, es de hecho, la primera persona que denunció al colombiano por estafa y alertó a la Policía Federal sobre su modus operandi.

Recuérdese que Larry Ramos convenció a sus víctimas de entregarle su dinero, prometiéndoles ganancias millonarias a través de una aplicación digital que él mismo creó. Así fue que Mateo y la misma Alejandra Guzmán, además de sus entonces managers, Cynthia Velarde y Alejandro Carbajal, cayeron en la trampa.

Ayer, el abogado de Mateo, Javier Rogers, quien compareció por sexta vez ante el juez Antonio Arzola, hizo un breve resumen del caso, reiterando que el susodicho sigue prófugo y sin devolver un solo quinto de los 22 millones que se afirma, robó a sus víctimas.

Arzola dijo que preparan una orden en contra de lo que Larry Ramos planteó para defenderse de las acusaciones y así, poder dar un veredicto.

Sin embargo, es obvio que las víctimas se quedaron sin recuperar su dinero hasta que Larry Ramos aparezca.

Esta es la sexta ocasión que venimos a la corte para descubrir cosas y recopilar información. El fiscal ha probado que hace once meses, el señor Ramos fue arrestado con cargos federales y él desde ese tiempo estuvo libre bajo fianza, él violó la libertad bajo fianza y no se le ha encontrado. Nosotros hemos enviado servicios de requerimiento con carácter de prioridad en este caso en particular y no ha respondido…

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Defensa de Larry Ramos había negado las acusaciones en contra del colombiano

Recuérdese que en julio del 2020 antes de renunciar como abogado de Larry Ramos, Jonathan negó ante la corte las acusaciones en contra de su entonces cliente, argumentando que no fue él sino un tercero el que hizo todas las transacciones de las que se le acusa, asimismo que los demandantes asumieron el riesgo inherente de las inversiones, para las cuales entregaron su dinero voluntariamente al hoy acusado.

Cabe señalar que el paradero del colombiano se desconoce, incluso Ninel Conde, quien dejó claro que ya no son pareja, comentó en su momento que no sabe qué pasó con el hombre que en su momento se juró amor eterno.

"La verdad es que ese tema (de Larry Ramos) para mí ya está cerrado. No tengo más que decir", advirtió Conde a los medios de comunicación hace unas semanas. "Por Dios, ni me toquen esa canción".

