Eugenio Derbez responde con una FOTO a quienes no quieren su estatua.

Eugenio Derbez compartió en su cuenta personal de Instagram una tierna imagen donde está acompañado de su madre Silvia Derbez, cuando él era pequeño.

En ella el comediante hace referencia de su amor por Acapulco, el cual asegura es una herencia familiar.

“De dónde viene mi amor por Acapulco, pues…”, puso el actor como pie de la fotografía.

Con esta imagen, Derbez dio una contundente respuesta a sus detractores que vandalizaron su estatua en el puerto mexicano en señal de rechazo.

Eugenio Derbez busca un lugar como actor

Una vez que anunció su participación en la serie Acapulco de Apple+, ha surgido la polémica con el actor porque esta producción es contraria a las películas que ha producido para el público mexicano, ya que busca seriedad y formalidad como histrión en Estados Unidos.

“Todo mi humor era jugar con palabras y llego a un país en donde es otro idioma y no tengo la mayor remota idea de cómo jugar con el inglés. Me tuve que reinventar y no te creas, de repente extraño improvisar y jugar con el Súper Portero, con el ‘Oígame no’, porque ahora mi comedia tiene que ser basada en la situación y no tanto en mí”, dijo Eugenio en una reciente entrevista.

