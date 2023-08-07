¿Eugenio Derbez reunirá a todas sus exes y a su esposa en un reality? Aislinn responde

Trascendió que tras el éxito del reality show que tiene con su familia, Eugenio Derbez estaría planeando otro, en el que reuniría a todas sus exmujeres y a su actual esposa, Alessandra Rosaldo. Pero, ¿sería esta una buena idea o el escenario de una tercera guerra mundial?, su hija Aislinn responde:

Yo creo que, sería una increíble idea, muy extraña, muy loca, tal vez acabe muy mal, pero valdría la pena

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Yo siento que sí, yo siento que ya, lo peor ya pasó, yo creo que ya todos están mucho más maduros y sanos para que se complique, yo creo que es una buena idea, yo creo que ya todos estamos en un nivel donde, ya nos queremos, agradecemos lo sucedido, ya no hay rencores, ya nadie se quiere golpear con nadie

Puede ser, es donde haya todavía un poco de rencor. No hay , porque no sé, no se acerca, pero con mi hermano mayor, increíble, pero sí, como que tiene a su mamá alejada de todo

¿Cómo es su relación con Mauricio Ochmann?

A propósito de exparejas, Aislinn confirmó la buena relación que sostiene con Mauricio Ochmann, con quien hace unos días viajó a Costa Rica para disfrutar de un campamento de verano de su hija Kailani.

Estuvo hermoso, la verdad, es que disfrutando mucho pasar tiempo con ella y la que más lo disfruta es ella, le encanta ver a sus papás juntos, la verdad es que Mau y yo nos llevamos increíble, nos queremos muchísimo, creo que se nota y pues sí, disfrutando esos tiempos juntos

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Sobre los rumores que podrían volver a ser pareja, Aislinn pidió respeto para la actual novia de Mauricio, Paulina Burrola.

Qué mala onda, él tiene novia, respeten a la novia, por Dios. A mí me cae muy bien Pau

Aislinn asistió a una entrega de premios en donde ‘La magia del caos’, estuvo nominado a podcast favorito.

