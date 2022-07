Eugenio Derbez envía polémico mensaje a Victoria Ruffo: “Mucho rencor”.

Eugenio Derbez abrió su corazón para el programa La mesa caliente, donde contó detalles de su rivalidad con Victoria Ruffo.

Recordamos juntos la guerra que se dio entre Eugenio y Ventaneando.

Los actores mantuvieron un romance a principios de los noventas, aunque en el año 1992 llegó su primer hijo, José Eduardo Derbez.

Después de su separación, los rumores de una boda falsa y la custodia ganada por Victoria Ruffo, Eugenio Derbez confesó que se distanció de su hijo.

El comediante mexicano también revela que no ha limado asperezas con su ex, así que ve lejana una reconciliación.

Por si fuera poco, también le ha dolido perderse los momentos más significativos en la vida de José Eduardo, como sus pasiones por la música y los deportes.

“Te voy a ser sincero, una de las razones por las que yo he peleado tanto y he sufrido mucho el tema es por todos los años que dejé de ver a mi hijo. Hay un dolor muy adentro que no es fácil olvidarlo”, dijo a La mesa caliente.

Yo me enteré de que estudió piano, me enteré de que estudió kárate a través de las revistas de chismes, eso para mí fue muy doloroso, y es por eso que sí reconozco que tengo mucho rencor porque me perdí toda la infancia de mi hijo

Te puede interesar: Eugenio Derbez aclara que siempre ha tenido una gran relación con Pati Chapoy.

Eugenio Derbez ha intentado recuperar la confianza con su hijo

El protagonista de No se aceptan devoluciones acepta que ha sido difícil hablar de temas sensibles con José Eduardo, pero la serie De viaje con los Derbez ha servido como un puente para recuperar la confianza.

“El tener que platicar y convivir y hablar de esas cosas de repente a cámara sí ayuda porque en la vida real, cuando estamos juntos, queremos pasárnosla bien y no tocamos esos temas, hablamos de cosas padres y de repente ahí ha sido como que ‘oigan hablen alguna cosa que tengan ahí atorada’ y la hablamos. Entonces ha funcionado bastante bien como terapia”, contó.

En otros temas, el actor mexicano también habló de su lejana reconciliación con Ruffo, una vez que sean abuelos y José Eduardo tengan hijos.

Quizá para ese entonces ya pueda pasar, siempre y cuando (Victoria Ruffo) no vaya porque si no le vuelvo a agarrar rencor

También te puede interesar: ¿Alessandra y Eugenio Derbez se están separando?