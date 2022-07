Evaluna dice adiós a su familia por esta poderosa razón.

¿Cuál es el motivo por el que Evaluna le dice adiós a su familia?

Evaluna Montaner afirmó que no le permitirá ni a su familia ni a su hija lanzar a alguien contra su pastel de cumpleaños. La hermana de Mau y Ricky comentó que esa situación siempre le ha sido incómoda y ha llegado a definirla como traumática y ante ello por respeto a ella esto no acontecerá de nuevo.



La hija de Ricardo Montaner también destacó que la hace sentir “claustrofóbica''. Como que me deja pensando. ‘Vos que sos mi hermano, me hiciste esto’, es como que no puedo respira.