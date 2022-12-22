Evelyn Solares comparte la trágica historia detrás de la muerte de su hijo.

Una tragedia ensombrece al mundo del doblaje en México, pues el actor Miguel Ángel Ghigliazza, famoso por haber dado voz a Vito Corleone en la versión en español de la película ‘El Padrino’ y quien estaba desaparecido desde el 16 julio de 2022 fue encontrado sin vida el pasado 12 de noviembre, según confirmó su madre, la también actriz, Evelyn Solares.

Evelyn Solares comparte la trágica historia de su hijo desaparecido desde julio en exclusiva para ‘Ventaneando’.

Al ser cuestionada sobre a quién le había tocado reconocer el cuerpo de su hijo, Miguel Ángel Ghigliazza, Evelyn Solares, madre del actor, afligida dijo: "No, yo no puedo, tengo 84 años. Imagínese cómo estaría después de cuatro meses que lo encontraron en noviembre, pues para qué, prefiero recordarlo como cuando se despidió, que siempre decía: 'Me voy, madre, cualquier cosa, me avisas'".

"Me entregan el cuerpo ya sellado, me lo entregan el día 26", enfatizó Solares.

¿Cómo pudieron confirmar que se trataba del actor de doblaje, Miguel Ángel Ghigliazza?

La actriz explicó: “Ya no se ve, nos tomaron ADN a mi nieta, a mí y a su papá, por eso lo identificaron".

¿Quiénes le sobreviven a Miguel Ángel Ghigliazza?

La madre del actor, dijo que dejó dos nietas y una bisnieta.

¿Qué se sabe sobre el asesinato del actor de doblaje Miguel Ángel Ghigliazza?

Doña Evelyn no puede dar más detalles del caso porque hay un proceso y un detenido.

Además, la actriz de 84 años reveló que, aunque ya hay un detenido, no puede dar más información sobre lo ocurrido en torno a la desaparición y muerte de su hijo. “No puedo decir nada en primer lugar porque está en un juicio todavía, ya no puedo decir más datos porque le dijeron a mi hija en la Fiscalía, menos decir cómo, ni nada hasta que termine la investigación y ya está en la cárcel, le dieron 90 años, lo acusaron por robo, por secuestro y por asesinato, pero ay, la verdad siento lástima por su madre y por sus hijos que tenía y los perdono de verdad”.

Le darán el último adiós a Miguel Ángel con misas en la basílica.

Miguel Ángel Ghigliazza, quien también dobló al español a ‘La Mole’ de los ‘Cuatro Fantásticos’ y a Danny Trejo en la película ‘Machete’, entre muchos otros personajes, será despedido los días 26, 27 y 28 de este mes con sendas misas en la Basílica de Guadalupe, según informó su sobrina, Bony Ghigliazza.