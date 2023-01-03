Su ex-novia lo acusó en redes sociales y arruinó su vida.

Un hombre estaba desesperado. Su ex-pareja lo acusó en redes sociales de ser un hombre golpeador y un violador, haciendo que él perdiera su trabajo, su casa y hasta a su familia. Ya no sabía qué hacer ni mucho menos las razones por las que su ex decidió hacer eso.

Un hombre contó su historia. Él estaba en una relación con una mujer y todo iba bien, hasta que algo se fracturó en su noviazgo y ella se encargó de acusarlo en redes sociales. Escribió que este hombre era un violador y un golpeador. Él perdió su trabajo y su familia también le dio la espalda después de las acusaciones.

El hermano de este hombre estaba muy molesto. Desconocía de todo lo que su ex-pareja lo estaba acusando, y llegó a dudar de la integridad de su propio hermano. No quería recibirlo en su casa y muchos menos tener cerca de su pareja. Este hombre también acusó a su hermano de no aportar nada a casa y solamente estar de fiesta.

La cuñada del acusado también dijo tener mucho miedo de él. Resultó ser que su prima era la ex-novia que lo acusó de ser un violador y un golpeador. Aunque no supiera bien el significado de difamación, dijo que si lo hicieron "fue por algo" y que ella siempre ha pensado que era una persona muy irresponsable. Ella también ha atacado a su cuñado en redes sociales.

La madre de estos dos hombres no sabía nada de las acusaciones en contra de su hijo. Se enteró de todo durante la discusión y le dio todo su apoyo al hijo que era acusado. Se molestó con su otro hijo por decidir creerle a su pareja y a la prima de esa mujer. Además, la madre de los dos hermanos dijo que no le quería que la pareja de uno de ellos viviera en su casa.

La ex-pareja del hombre acusado llegó para aclarar toda la situación. Reveló que ninguna de las acusaciones que hizo en su contra fueran verdaderas, pero que quería arruinarle la vida porque eso fue lo que le hizo, aunque tampoco fuera cierta. Al perder un bebé, ella le echó toda la culpa a su ex y dijo que él hizo todo para destrozarla. Aceptó que mintió y toda la familia de su ex-pareja pudo saber la verdad.