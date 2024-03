Ex productor de Nickelodeon, Dan Schneider, se defiende tras acusaciones

A pocas horas del estreno del documental de Investigation Discovery, ‘Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV’, el famoso ex productor de series de Nickelodeon, Dan Schneider, apareció para romper el silencio y defenderse de las fuertes acusaciones.

¿De qué trata Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV?

En el recién estrenado documental, Drake Bell habla que fue víctima de violencia sexual por Josh Peck, quien trabajara para la reconocida cadena infantil. ‘Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV’ no pasa por alto las acusaciones contra Dan Schneider sobre el indebido comportamiento hacia Jennette McCurdy, quien brincara a la fama interpretando a Sam Puckett en iCarly, y Alexa Nikolas, quien dio vida a Nicole Bristow en Zoey 101.

¿De qué sería responsable Dan Schneider?

Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV señala escenas inapropiadas de doble sentido que aparecen en los shows infantiles de Schneider y lo responsabiliza de los ambientes tóxicos que se generaban en los sets de grabación, entre otros detalles polémicos.

¿Cómo se defendió Dan Schneider?

Ante lo expuesto en ‘Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV’, Dan Schneider decidió tomar los micrófonos y romper el silencio. A través de su cuenta oficial en YouTube, el ex productor ofrece disculpas sobre los malos comportamientos que tuvo cuando estuvo al frente de las producciones infantiles de Nickelodeon. Schneider se dice arrepentido y califica sus actos del pasado como vergonzosos.

Enfrento mis comportamientos pasados, algunos de los cuales son vergonzosos y de los que me arrepiento. Definitivamente le debo a algunas personas una disculpa

El ex productor de exitosas series como Victorious, reconoció sus actos incorrectos y asegura que no lo volvería a hacer.

Estuvo mal que alguna vez pusiera a alguien en esa posición. Fue algo incorrecto. Nunca lo haría hoy. Pido disculpas a cualquiera que alguna vez haya puesto en esa situación

Dan Schneider no perdió la oportunidad de hablar sobre las bromas de doble sentido que aparecen en sus shows. Al respecto comentó que Nickelodeon es libre de censurarlos, sin embargo, destacó que dichos chistes habrían sido escritos intencionalmente para la audiencia infantil.

Todos estos chistes de los que estás hablando fueron escritos para una audiencia infantil, porque los niños pensaban que eran divertidos. Ahora tenemos algunos adultos que los miran 20 años después y dicen: ‘No creo que eso sea apropiado’. No tengo ningún problema con eso. Si alguien se siente así, eliminemos esos chistes

Es importante señalar que, según Emma Schwartz, directora del revelador documental, Nickelodeon aseguró contar con un ambiente laboral seguro, aunque investigarían cualquier queja resultante del documental... y la cadena televisiva se negó a participar en ‘Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV’.