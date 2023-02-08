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Exatlón México 2024
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En Vivo

David Juárez

Exatlón All Star

David Juárez_la bestia_Exatlón All Star

Escrito por: Redacción Azteca UNO

DAVID JUÁREZ | La Bestia

  • 25 años
  • Yucatán
  • Gimnasia
  • Agilidad

PARTICIPÓ EN LA 3.ª, 4.ª Y 5.ª TEMPORADA DE EXATLÓN MÉXICO

PARTICIPÓ EN LA 1.ª TEMPORADA DE ALL STAR

David Juárez es uno de los favoritos para ganar Exatlón México pero el originario de Mérida, Yucatán, antes de formar parte del reality deportivo ya era ganador de medallas de oro y bronce dentro de las Olimpíadas Nacionales en la disciplina de gimnasia artística masculina. El ahora finalista de Exatlón México ya había participado en el reality deportivo, solo que en la anterior ocasión formó parte del equipo azul junto a su hermano gemelo Ian Juárez. Los nacidos en Mérida Yucatán formaron parte de la tercera temporada del reality.

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