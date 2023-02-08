DAVID JUÁREZ | La Bestia



25 años

Yucatán

Gimnasia

Agilidad

PARTICIPÓ EN LA 3.ª, 4.ª Y 5.ª TEMPORADA DE EXATLÓN MÉXICO

PARTICIPÓ EN LA 1.ª TEMPORADA DE ALL STAR

David Juárez es uno de los favoritos para ganar Exatlón México pero el originario de Mérida, Yucatán, antes de formar parte del reality deportivo ya era ganador de medallas de oro y bronce dentro de las Olimpíadas Nacionales en la disciplina de gimnasia artística masculina. El ahora finalista de Exatlón México ya había participado en el reality deportivo, solo que en la anterior ocasión formó parte del equipo azul junto a su hermano gemelo Ian Juárez. Los nacidos en Mérida Yucatán formaron parte de la tercera temporada del reality.

