MasterChef 24/7: los 5 mejores cortes de cabello para cocineros según la IA

La comodidad, la higiene y el estilo se han convertido en factores clave al momento de elegir un corte de cabello dentro de la industria gastronómica. De acuerdo con la Inteligencia Artificial (IA), estos son 5 opciones que combinan funcionalidad y personalidad en las cocinas modernas como las de MasterChef 24/7.

MasterChef 24/7: 5 cortes de cabello para cocineros

Entre las tendencias más destacadas se encuentran estos cinco cortes que han ganado popularidad en restaurantes, hoteles y cocinas profesionales de todo el mundo, según ChatGPT.

1. Buzz Cut: se mantiene como una de las opciones favoritas para quienes buscan una solución sencilla y de bajo mantenimiento. Su principal ventaja radica en que reduce significativamente la presencia de cabello suelto y facilita el uso de gorros y redes de protección. Además de su funcionalidad, este estilo proyecta una imagen moderna y segura, convirtiéndose en una elección frecuente entre chefs jóvenes.

Este estilo conserva un aspecto limpio y ordenado, proyectando profesionalismo tanto en cocinas tradicionales como en restaurantes de alta gama.|Canva

2. Crew Cut: conocido también como corte militar corto, destaca por ofrecer una apariencia limpia y ordenada. Su longitud moderada permite mantener una imagen profesional sin requerir cuidados constantes. Especialistas en imagen laboral señalan que este corte transmite disciplina y pulcritud, cualidades altamente valoradas en entornos gastronómicos.

3. Undercut con cabello recogido: se caracteriza por los laterales más cortos y una parte superior con mayor longitud. Esta combinación permite recoger el cabello en un moño o coleta, tal como lo hace el "Maestro del fuego" Diego Niño, manteniendo el rostro despejado mientras se trabaja. Su estilo contemporáneo lo ha convertido en una opción cada vez más común entre chefs que buscan reflejar creatividad y personalidad dentro y fuera de la cocina.

4. Bob corto: este corte en su versión corta continúa siendo una de las tendencias más solicitadas. Su diseño a la altura de la mandíbula o ligeramente por encima permite mantener el cabello bajo control durante largas jornadas de trabajo. Además de aportar una imagen sofisticada, puede sujetarse con facilidad cuando las normas de higiene así lo requieren.

5. Pixie Cut: para quienes prefieren llevar el cabello corto sin perder versatilidad, este corte representa una alternativa ideal. Este estilo permite una gran libertad de movimiento y se adapta fácilmente al uso de cofias o gorros de cocina. Su popularidad ha crecido especialmente entre cocineras profesionales, gracias a su combinación de elegancia, frescura y practicidad.

Excelente opción para cocineras o para quien prefiera un estilo corto.|Canva

En el dinámico mundo de la gastronomía, la imagen personal juega un papel importante, pero siempre debe estar alineada con las estrictas normas de higiene que exige el sector. Por ello, cada vez más cocineros y cocineras optan por cortes de cabello prácticos que les permitan desempeñar sus labores con comodidad sin renunciar a su estilo.

No te pierdas MasterChef 24/7 en Disney+ y de lunes a viernes en punto de las 8:30 pm y los domingos a las 8:00 a través de Azteca UNO.