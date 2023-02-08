FOGEL NEGRETE | FLYING FOGEL



22 años

Michoacán

Atletismo

Puntería

PARTICIPÓ EN LA 6.ª TEMPORADA DE ALL STAR

Nació en Morelia, Michoacán y tiene 22 años de edad. Está finalizando la carrera en Derecho.

Desde los 6 años se enamoró del mundo de los deportes. Fogel se ha destacado en el fútbol, baloncesto, natación, tiro con arco y finalmente llegó al atletismo, que fue el deporte donde encontró todo lo que estaba buscando.

Ha participado en 8 competencias nacionales, donde ha ganado 2 medallas de plata y 1 de bronce. Es uno de los mejores atletas de México en su categoría.

Se considera una persona soñadora, perseverante, competitiva, leal y extrovertida. Su objetivo es inspirar a la juventud a que practiquen deporte.

Su mamá es parte fundamental en su vida, es su motivación para seguir adelante en su disciplina y luchar para alcanzar cada una de sus metas.

Un suceso que marcó su vida fue no contar con una figura paterna desde su infancia, no tenía ese apoyo, alguien que lo cuidara y le diera consejos. El deporte lo ayudó a encontrar un rumbo en su vida. Desea ser un ejemplo de resiliencia y fuerza para demostrar de esa manera, que a pesar de los obstáculos que la vida presente siempre existen caminos para salir adelante.